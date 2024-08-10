Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Yüksek Mahkeme'nin sorularını yanıtladı

Ulusal basında çıkan habere göre, başkent Caracas'taki TSJ merkez binaya giden Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Yüksek Mahkeme üyelerinin devlet başkanı seçimine ilişkin sorularına cevap verdi.



Devlet Başkanı Maduro'nun seçimlerle ilgili ellerindeki belgeleri TSJ üyelerine teslim ettiği belirtildi.



Mahkeme çıkışı basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Maduro, ülkenin barışı, istikrarı ve huzuru için buraya geldiğini söyledi.



Maduro, mahkemenin çağrısı üzerine TSJ'ye geldiğini hatırlatarak, "Devlet başkanı kimliğimi bir tarafa bıraktım ve bir vatandaş olarak geldim. Yargıçların bana yönelttiği hiçbir sorudan kaçınmadım. 10 adaydan 9'u yasalara uydu, sadece biri (muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez'i kastederek) yüzleşmekten kaçındı. Saklanmayı tercih etti ve şiddet çağrısında bulundu. Ben buradayım ve her çağrıldığımda geleceğim." ifadelerini kullandı.



"MACHADO TARAFINDAN YÖNLENDİRİLEN BİR KUKLA"



Muhalefet aday Gonzalez'i eleştiren Maduro, "Ulusal Seçim Konseyi, 10 adayı, sonuçlara saygı göstersin diye anlaşmayı imzalamaya çağırdı. Bu adam, (Gonzalez) kendi kararlarını kendisi vermiyor, Machado (muhalif lider Maria Corina Machado) tarafından yönlendirilen bir kukla." diye konuştu.



TSJ'nin çağrısına uyarak Yüksek Mahkeme'ye giden 38 partiden bazılarının, seçimlerde usulsüzlük yapıldığına ilişkin iddiaların araştırılmasını talep ettiği bilgisi paylaşıldı.



Venezuela'da 28 Temmuz devlet başkanı seçiminde yarışan 10 aday, TSJ tarafından 7 Ağustos'ta mahkemeye çağrılmıştı.

BREZİLYA, KOLOMBİYA VE MEKSİKA LİDERLERİYLE GÖRÜŞME PLANLIYOR

Maduro, "Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ve Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya son derece saygı duyuyorum. Zamanı geldiğinde onlarla iletişim kurmayı planlıyorum." ifadelerini kullandı.

Söz konusu liderlerin hükümetlerine saygı duyduğunu ve yorum yapmayacağını dile getiren Maduro, "Bu ülkelerin ana akım medyasında dolaşan haberlerin hepsi manipülasyondur. Ama sorun değil, biz bu haberleri çürütmekte uzmanız." değerlendirmesinde bulundu.



Maduro, muhalif lider Maria Corina Machado ile müzakere etmeyeceğini vurgulayarak, "Bu ülkede Machado ile müzakere yapması gereken tek kişi başsavcıdır. Bırakın adaletle yüzleşsin ve işlediği suçların hesabını versin. Gerçekten uygun olan tek müzakere budur." dedi.



Muhalif lider Machado, en son yaptığı açıklamada, Maduro hükümeti için "en iyi seçeneğin" müzakere masasına oturmak olduğunu belirtmişti.



ORTAK AÇIKLAMA YAPMIŞLARDI



Brezilya, Kolombiya ve Meksika, 2 Ağustos'ta, 28 Temmuz'da devlet başkanlığı seçimine giden Venezuela halkı ile dayanışma içerisinde olduklarını bildiren ortak açıklama yayımlamıştı.



Ortak açıklamada, Brezilya, Kolombiya ve Meksika'nın oy sayım sürecini yakından takip ettiği belirtilerek, Venezuela'daki seçim yetkililerine hızlı hareket etmeleri ve sandık bazında detaylı oy kullanma verilerini kamuoyuyla paylaşma çağrısında bulunmuştu.



MADURO, 3.KEZ KAZANMIŞTI



Venezuela Seçim Konseyinin 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre, Devlet Başkanı Maduro yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.



Muhalefet koalisyonu adayı Gonzalez ve muhalif lider Machado ise seçim sonuçlarını reddettiklerini açıklamıştı.



