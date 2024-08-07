Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan AB'ye tepki

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Avrupa Birliği'nin (AB), resmi kayıtlar yayımlanmadan 28 Temmuz seçimlerinin tanınmayacağı yönündeki açıklamalarına "sert" tepki gösterdi.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan AB'ye tepki

Ulusal basında çıkan habere göre, gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Devlet Başkanı Nicolas  Maduro'nun, (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in sözlerini eleştirdiği kaydedildi.

Maduro, AB'nin 'ya yönelik açıklamalarını "skandal" olarak niteleyerek, "AB, her zamanki mazeretini duyurdu. Guaido'yu (eski muhalif lider Juan Guaido) tanıyan Avrupa Birliği'nin yeni rezaleti. Ukrayna'yı savaşa sürükleyen Bay Borrel, aynı günahı işliyor." ifadesini kullandı.

AB, 5 Ağustos'taki açıklamasında, Venezuela'da düzenlenen devlet başkanı seçimlerinin ardından 2 Ağustos'ta açıklanan sonuçların resmi kayıtlar yayımlanmadan tanınamayacağını belirtmişti.

AB'nin Venezuela'daki gelişmeleri "büyük bir endişe" ile takip ettiği vurgulanan açıklamada, uluslararası seçim gözlem misyonlarından gelen raporların, 28 Temmuz'daki başkanlık seçimlerinin uluslararası standartları karşılamadığını açıkça ortaya koyduğu ifade edilmişti.

VENEZUELA'DAKİ SEÇİMLER 

Venezuela'da 28 Temmuz'da devlet başkanı seçimi düzenlenmişti.

Venezuela Seçim Konseyinin açıkladığı sonuçlara göre, Maduro yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.

Seçimin tamamlanmasının ardından 29 Temmuz'da açıklama yapan muhalefet, Ulusal Seçim Konseyi verilerinin doğru olmadığını ve sonuçlara hile karıştığını öne sürmüştü.

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