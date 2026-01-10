Venezuela-Grönland çıkışı. "Biz yapmasak Çin ve Rusya yapardı"

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya yönelik askeri müdahale ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun alıkonmasının ardından ülkenin petrol endüstrisindeki yatırım olanaklarını görüşmek üzere ABD'li petrol şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Toplantıya Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips, Continental, Halliburton, HKN, Valero, Marathon, Shell, Trafigura, Vitol Americas, Repsol, Eni, Aspect Holdings, Tallgrass, Raisa Energy ve Hilcorp'un yöneticilerinin yanı sıra ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Enerji Bakanı Chris Wright da katıldı.

Trump, burada yaptığı konuşmada, büyük Amerikan şirketlerinin Venezuela'nın harap durumdaki petrol endüstrisini hızla yeniden inşa etmeye nasıl yardımcı olabileceğini ve milyonlarca varillik petrol üretiminin ABD'ye, Venezuela halkına ve tüm dünyaya fayda sağlayacak şekilde nasıl sağlanabileceğini ele alacaklarını söyledi.

ŞİRKETLERE GÜVENLİK GARANTİSİ

Venezuela'nın perşembe günü 4 milyar dolar değerindeki 30 milyon varil petrolü ABD'ye verdiğini belirten Trump, söz konusu petrolün yola çıktığını aktardı. Hangi petrol şirketlerinin Venezuela'ya gitmesine izin verileceğine karar vereceklerini belirten, güvenlik garantisinde bulunan Trump, şirketlerin Venezuela yerine ABD ile doğrudan muhatap olacaklarını ifade etti.

"VENEZUELA KABUL ETTİ"

Petrol şirketlerinin gerekli kapasite ve altyapıyı inşa etmek için en az 100 milyar dolar harcayacağını belirten Trump, Venezuela'nın, ABD'nin Venezuela ham petrolünden 50 milyon varile kadar olan kısmını derhal rafine edip satmaya başlamasını ve bunun süresiz olarak devam etmesini kabul ettiğini söyledi.

"BİZ YAPMASAK ÇİN YA DA RUSYA YAPARDI"

"Bunu Venezuela'ya biz yapmasak Çin ya da Rusya yapardı." ifadesini kullanan ABD Başkanı Trump, "Çin'e ve Rusya'ya söyledim, sizinle çok iyi anlaşıyoruz, sizi çok seviyoruz, sizin orada olmanızı istemiyoruz, orada olmayacaksınız. Onlara ve size söyleyeceğim bir şey var, o da iş için açığız. Çin, orada veya ABD'de bizden istediği kadar petrol satın alabilir. Rusya, ihtiyaç duyduğu tüm petrolü bizden alabilir." diye konuştu.

"GRÖNLAND'DA ÇİN VE RUSYA'YA İZİN VEREMEYİZ"

Trump, basın toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı. Grönland konusundaki duruşlarının değişmediğini ve buraya "sahip olmak" istediklerini bir kez daha tekrarlayarak bu konuda Avrupa ülkelerine "iyilik yaptığını" savundu.

"Grönland'a Rusya veya Çin'in gitmesini istemiyoruz. Eğer Grönland'ı biz ele geçirmezsek Rusya veya Çin komşunuz olacak. Bu, olmayacak." değerlendirmesini yapan Trump, bu konuda kararlı olduklarını söyledi.

ABD Başkanı Trump, "Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz. Çin veya Rusya'nın Venezuela'yı işgal etmesine de izin veremeyiz. Eğer bu yaptığımız şeyi yapmasaydık, Çin veya Rusya Venezuela'da olurdu." diye konuştu.

Danimarka ile Grönland konusunda bir anlaşmaya varmayı arzu ettiğini kaydeden Trump, eğer bu gerçekleşmezse "zor yolu" kullanmaya da hazır olduklarını belirtti.

NATO MESAJI

Öte yandan ABD Başkanı, kendisinin başkan olmaması halinde NATO'nun zora gireceğini ileri sürerek, "Benim NATO'yu tamamen desteklediğimi anlamalısınız. NATO'yu ben kurtardım. Ben olmasaydım şu anda NATO diye bir şey olmazdı." yorumunu yaptı.