Venezuela hükümeti: ABD ile diyalog başlatıldı

ABD'nin, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırıp New York'ta hakim karşısına çıkarmasının yankıları sürüyor. Maduro'nun alıkonulmasının ardından geçici başkan olarak yemin eden Delcy Rodríguez yönetimindeki Venezuela hükümeti, ABD'yle diyaloğun başladığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Bolivarcı hükümetinin barış diplomasisine bağlılığı vurgulandı. Açıklamada, Venezuela hükümetinin, ABD ile her iki ülkede diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesi amacıyla diyalog kanallarını tekrar açtığı belirtildi.

ABD'nin uluslararası hukuku açık şekilde ihlal eden askeri müdahalesi sonucunda çok sayıda vatanseverin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Venezuela, bu saldırıyla diplomatik yollarla mücadele edecektir. Çünkü Bolivarcı Barış Diplomasisinin, egemenliğin savunulması, uluslararası hukukun yeniden tesis edilmesi ve barışın korunması için meşru yol olduğuna inanıyoruz. Bu süreç, Cumhurbaşkanı ve eşinin maruz kaldığı saldırı ile kaçırılmanın doğurduğu sonuçları ele almayı ve karşılıklı ilgi alanlarına yönelik bir çalışma gündeminin değerlendirilmesini amaçlamaktadır."

Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı bir diplomatik heyetin teknik ve lojistik değerlendirmelerde bulunmak üzere Venezuela'ya ulaştığı, aynı şekilde Venezuela'dan bir diplomatik heyetin de ABD'ye gönderileceği belirtildi.

​​​​​​​Başkent Caracas'taki Baruta semtinde yer alan ABD'nin Caracas Büyükelçiliği, iki ülke diplomatik ilişkilerinin 2019'da askıya alınmasından bu yana kapalı tutuluyor. ABD Dışişleri Bakanlığından bir heyetin, Venezuela'da 2019'da kapatılan büyükelçiliğin yeniden açılma olasılığını değerlendirmek üzere başkent Caracas'a ziyarette bulunduğu açıklanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu. ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Maduro ve eşi Cilia Flores New York'un Manhattan bölgesindeki mahkemede hakim karşısına çıkarılmıştı. Kendini "Venezuela Devlet Başkanı" olarak tanıtan Maduro, Caracas'taki evinden ABD'ye kaçırıldığını söyleyip “savaş esiriyim” demişti.

2017'DEN BU YANA YARDIMCISIYDI

ABD'nin Maduro'yu alıkoymasının ardından yardımcısı Delcy Rodriguez, Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti.

Solcu bir aileden gelen ve ülkede Hugo Chavez döneminden bu yana çeşitli görevlerde bulunan 57 yaşındaki Delcy Rodriguez, 2017'den bu yana Venezuela Devlet Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.