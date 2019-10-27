Venezuela ile Kolombiya arasında "füze" gerginliği

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek isteyen muhalifleri destekleyen Kolombiya ile bu ülke arasındaki tansiyon yeniden yükseldi.



PSUV Birinci Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello'nun, ülkesinin füzelerinin Kolombiya'ya doğrultulduğu yönündeki ifadeleri iki ülke arasındaki gerginliği artırdı.



Kolombiya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "Venezuela diktatörlüğünün Kolombiya halkını hedef alan açık tehditlerinin uluslararası toplum tarafından en sert şekilde kınanması için çağrıda bulunuyoruz" ifadesi kullanıldı.



Açıklamada, hükümetin, Birleşmiş Milletler (BM) ve Amerikan Devletleri Örgütünden (OAS) "Kolombiya topraklarındaki halka karşı Rus yapımı füzelerin kullanılması tehditleri" karşısında gerekli önlemleri almasını talep ettiği aktarıldı.



CABELLO'NUN DİĞER İDDİALARINA DEĞİNİLMEDİ



Kolombiya'nın Venezuela'da "halkın iradesi, demokrasi, özgürlük ve istikrarın" sağlanması için hukuki yolları kullandığı savunulan açıklamada, Cabello'nun Kolombiyalı istihbaratçı subayların, Venezuelalı askerlere askeri materyal ve hava savunma füzelerini çalıp getirmeleri karşısında para teklif ettiği yönündeki iddialarına ise herhangi bir şekilde değinilmedi.



Venezuela devlet televizyonu VTV'deki programında birkaç gün önce ABD ve Kolombiya hükümetlerini hedef alan ANC Başkanı Cabello, Kolombiyalı subayların, "Hava savunma füzesi Pechora ve Sukhoi Su-30 savaş uçaklarının parçaları ile (omuzdan atılan) IGLA-S füzesini getirmeleri ve taraf değiştirmeleri" karşılığında Venezuelalı askerlere para teklif ettiklerini ileri sürmüştü.



Cabello, Venezuelalı askerlerle bu konularda 5 Ocak'tan bu yana Kolombiya tarafından 47 kez temas kurulduğunu ve 40 bin dolardan 1 milyon dolara kadar para teklif edildiğini öne sürmüş ve bu görüşmelerin resmi olarak kayıt altına alındığını belirtmişti.



Venezuela'ya savaş açmak için IGLA-S füzeleri ile uçak düşürülmesinin ve suçun Venezuela ordusuna atılmasının amaçlandığını savunan Cabello, ülkesinin S-125 Pechora füzelerinin Kolombiya'nın başkenti Bogota'nın El Nogal ve La Candelaria semtlerine doğrultulduğunu söylemişti.

