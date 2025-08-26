Venezuela, Kolombiya sınırına 15 bin asker konuşlandırıyor

Venezuela İçişleri ve Adalet Bakanı Diosdado Cabello, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun talimatıyla ülkenin batısında Kolombiya sınırında geniş çaplı bir güvenlik operasyonu başlatıldığını açıkladı.

Başkent Caracas’ta yaptığı basın açıklamasında Cabello, “Başkan Maduro, Catatumbo Yıldırımı Operasyonu’nun özel bir şekilde güçlendirilmesini emretti ve bu operasyonu Táchira eyaletine, barış bölgesi numara 1’e kadar genişletti. İlk aşamada, halihazırda sınırda konuşlu birliklere ek olarak 15 bin kadın ve erkek personelin görevlendirilmesi talimatını verdi. Ardından barış bölgesi 2 ve barış bölgesi 3 devreye girecek. Tüm bu çalışmalar, kardeş ülkemiz Kolombiya sınırında yürütülüyor” dedi.

"İŞBİRLİĞİ ŞART"

Cabello ayrıca, Kolombiya tarafının da sınır güvenliğini artırmasını beklediklerini vurgulayarak, “Her iki taraf da kendi sınırını gerektiği gibi korursa, barışın en büyük güvencesi bu olacaktır. Grupların sınırdan geçişini engellemek için işbirliği şart” ifadelerini kullandı.



Operasyonun, bölgede faaliyet gösteren silahlı grupların ve kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla başlatıldığı belirtiliyor.