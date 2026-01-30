Venezuela Meclisi, yeni petrol yasasını kabul etti

Venezuela Ulusal Meclisi, petrol üretimi ve satışına özel sektör katılımının ve yabancı yatırımcının önünü açan Organik Hidrokarbonlar Yasası reformu tasarısını 2 saat süren tartışmanın ardından oy birliğiyle kabul etti.

Reform yasasıyla eski Devlet Başkanı Hugo Chavez döneminde 2001'de yürürlüğe giren ve petroldeki devlet kontrolünü artırmak amacıyla revize edilen yasada tarihi bir değişiklik yapılıyor. Yeni yasa, olası ticari ihtilafların arabuluculuk ve tahkim gibi uluslararası alternatif yöntemlerle de çözülmesine imkan tanıyor.

Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, yasanın ülke genelinde yürütülen titiz bir danışma sürecinin ve değerlendirilen 120'den fazla önerinin ardından kabul edildiğini bildirdi.

Fikir ayrılıklarının bir kenara bırakılması gerektiğini dile getiren Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ise "Hidrokarbon Yasası'ndaki bu reform, geleceğimiz ve çocuklarımız adına resmen onaylanmıştır. Zor günlerin ardından refaha ulaşmak için omuz omuza vermeliyiz." ifadesini kullandı.

"MADURO'NUN GELECEK VİZYONU"

Bu arada, ABD tarafından 3 Ocak'ta alıkonulan Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in serbest bırakılması için yürüyüş yapan petrol işçileriyle bir araya gelen Rodriguez, "Çok heyecanlıyım, bu yasada Komutan Chavez'in izleri var. Enerji kaynaklarımız üzerindeki egemenliğimizi pekiştiren bu düzenleme, aynı zamanda Maduro'nun gelecek vizyonunu barındırıyor." diye konuştu.

Maduro'ya verdikleri sözü tuttuklarını dile getiren Rodriguez, Venezuela petrol sektörünü dev bir enerji endüstrisine dönüştürmek amacıyla uluslararası en iyi uygulamaları hayata geçireceklerini vurguladı.

YENİ YÖNETİMİN ABD'YLE İLİŞKİSİ

ABD ordusunun Venezuela'ya yönelik hava saldırılarıyla birlikte Devlet Başkanı Maduro'yu alıkoymasının ardından yardımcısı Delcy Rodriguez, Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini üstlenmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Rodriguez’i tehdit ederek “Doğru olanı yapmazsa Maduro'dan daha ağır bir bedel ödeyebileceğini” söylemiş, bunun üzerine geçici yönetim yaptırım altındaki 30 ila 50 milyon varil petrolü ABD'ye teslim edeceğini açıklamıştı.

İlk aşamada sevk edilen petrolün karşılığı olarak 300 milyon doların Venezuela'ya aktarılmasının ardından Trump "Şu anda Venezuela ile çok iyi bir ilişkimiz var ve Venezuela’daki yönetimle son derece iyi anlaşıyoruz" demişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt Venezuela yönetimi üzerinde maksimum nüfuza sahip olduklarını savunmuş, "Geçici yönetimle yakın işbirliği içinde olmaya devam ediyoruz ve alacakları kararlar, ABD tarafından belirlenmeye devam edecek." ifadesini kullanmıştı.