Venezuela muhalefet lideri Papa'ya gitti

ABD'nin operasyonunun ardından Venezuela'nın devlet başkanlığı koltuğu için adı geçen isimlerden olan Machado, Maduro'nun alıkoyulma operasyonunu olumlu karşılamış, seçime gidilirse kazanacağını öne sürmüştü. ABD Başkanı Trump, Maduro’nun ardından Venezuela’nın ABD gözetiminde yönetileceğini söylemiş, fakat ülkedeki seçimler için bir takvim vermemişti.

Trump, Machado’nun Venezuela'da yeterli desteğe sahip olmadığını öne sürmüş, liderlik konusunda zorlanabileceğini de ifade etmişti. Machado ise seçim yapılması halinde başkanlığı açık farkla kazanacağını söylese de ikili arasında “Nobel” gerilimi olduğu öne sürülmüştü.

Geçtiğimiz hafta ABD'li Washington Post gazetesine konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi "Nobel yüzünden Machado'nun üstü çizildi" şeklinde bir iddia ortaya atmıştı.

ABD Başkanı Trump bu iddiaları reddetse de Nobel için gönderme yapmayı da ihmal etmemişti. Trump, "Nobel'i o kazanmamalıydı ama hayır benim kararımın bununla bir ilgisi yok" demişti.