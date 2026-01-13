Venezuela muhalefet lideri Trump'ı ziyaret etmeye gidiyor

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından gelecek ilk önemli görüşme belli oldu. Venezuelalı muhalif lider Maria Machado, 15 Ocak Perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump’ı Beyaz Saray'da ziyaret edecek.

Maduro'nun alıkoyulmasının ardından Venezuela Devlet Başkanlığı için adı geçen isimlerden olan Machado, uluslararası ziyaretlerinde Vatikan'da başlamış, Papa 14. Leo'yu ziyaret etmişti. Machado, Vatikan ziyaretinde Papa'dan “kaçırılan ve kayıp olan tüm Venezuelalılar için arabuluculuk yapmasını” istemişti.

Venezuelalı muhalif lider, ülkesinin seçimlere gitmesi gerektiğini söylemiş, seçimlerden zaferle ayrılacağını savunmuştu. Nobel Barış Ödülü sahibi Machado'ya Trump yönetiminin bakışı ise benzer yönde henüz olmadı. ABD Başkanı Trump, Maduro’nun ardından Venezuela’nın ABD gözetiminde yönetileceğini söylemiş, fakat ülkedeki seçimler için bir takvim vermemişti.

Trump, ayrıca Machado’nun Venezuela'da yeterli desteğe sahip olmadığını öne sürmüş, liderlik konusunda zorlanabileceğini söylemişti.

Trump'ın Machado'ya negatif bakışında Nobel Barış Ödülü olduğu öne sürülmüş, Trump bu iddiaları reddetse de “Nobel'i o kazanmamalıydı” demişti. Machado Nobel'i Trump'la paylaşmayı teklif etse de bu kez ödülü veren enstitü açıklama yaparak ödülün paylaşılıp başkasına devredilemediğini belirtmişti.

VENEZUELA'DA SİYASİ TUTUKLULAR SERBEST

Maduro'nun ABD tarafından alıkoyulmasının ardından koltuğu devralan Delcy Rodriguez ve yönetimi 12 Ocak'ta bir açıklama yaparak 116 siyasi tutuklunun serbest bırakıldığını duyurdu. İnsan hakları örgütleri bu sayının yaklaşık 65 olduğunu iddia ederken, siyasi tutukluların serbest bırakılmasının hızlandırılması gerektiği belirtildi.