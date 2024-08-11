Venezuela muhalefeti Maduro'dan "zulme son vermesini" talep ediyor

Venezuela'da seçimleri büyük bir farkla kazandığını iddia eden muhalif Edmundo Gonzalez, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun siyasi ifade özgürlüğüne izin vermesini talep eden bir sosyal medya videosu yayınladı.



Gonzalez video mesajında seçim sonrası 24 kişinin öldüğü ve 2 bin 200 kişinin tutuklandığı olaylara atıfta bulunarak, "Tüm Venezuelalılar adına sizden şiddet ve zulme son vermenizi ve keyfi olarak gözaltına alınan tüm yurttaşlarımızı derhal serbest bırakmanızı istiyorum" dedi.



74 yaşındaki eski diplomat, "Anayasamıza saygı gösterilmesini talep etmek suç değildir, milyonlarca Venezuelalının iradesini korumak için barışçıl bir şekilde gösteri yapmak suç değildir" diye ekledi.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Yüksek Mahkeme'nin sorularını yanıtladı Haberi Görüntüle

YÜKSEK MAHKEME NİHAİ KARARI VERECEK



Bir haftadan uzun bir süredir kamuoyunun karşısına çıkmayan Gonzalez'in mesajı, Yüksek Mahkeme'nin seçimlerle ilgili vereceği kararın "nihai" olacağını açıklamasının ardından geldi.



Çoğu gözlemci yüksek mahkemenin, seçimlerde az farkla zafer kazanan Maduro hükümetine sadık olduğunu söylüyor.



Muhalefet liderleri, Gonzalez'in ezici bir çoğunlukla kazandığını iddia ediyor ve kanıt olarak da oy merkezlerinden alınan resmi sayımları gösteriyorlar.



Maduro, 1 Ağustos'ta zaferini "onaylatmak" için yüksek mahkemeyi bizzat çağırdı.



Mahkeme bu hafta, tutuklanmaktan korktuğunu söyleyen Gonzalez hariç Maduro da dahil olmak üzere tüm adayları dinledi.



AB ÜLKELERİNDEN ÇAĞRI



Avrupa Birliği dış politika şefi Josep Borrell Cumartesi günü yaptığı açıklamada "Venezuela halkının iradesine saygı, Venezuela'nın demokrasiyi yeniden tesis etmesinin ve mevcut siyasi ve sosyoekonomik krizi herkes için güvence sağlayacak şekilde çözmesinin tek yolu olmaya devam etmektedir" dedi.



Borrell, bloğun 27 üyesinin "oy birliğiyle" seçim tutanaklarının yayınlanmasını ve bağımsız bir doğrulama yapılmasını talep ettiğini belirtti.



Venezuela'da tartışmalı seçim: Maduro, tüm tutanakları mahkemeye teslim edecek Haberi Görüntüle

MADURO 3. KEZ KAZANMIŞTI



Venezuela Seçim Konseyinin 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre, Devlet Başkanı Nicolas Maduro yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.



Muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez ve Machado ise seçim sonuçlarını reddettiklerini açıklamıştı.