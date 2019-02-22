Maduro Yönetimi'nin Brezilya sınırını kapatmasının ardından bölgedeki güvenlik güçleriyle Venezuelalılar arasında gerginlik başladı..
Güvenlik güçlerinin yerlilere ateş açması sonucu iki kişinin hayatını kaybettiği, en az 10 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Bölgedeki halk, Maduro'nun karşı çıkmasına rağmen, insani yardımların sınırdan ülkeye girmesini destekliyor.
Öte yandan yardim paketlerinin bekletildiği Kolombiya'nin Venezuela sinirindaki Cucuta kentinde bir konser düzenleniyor..İngiliz iş adami Richard Branson'un sponsor olduğu konsere binlerce kişi katılıyor.
ABD Başkan Yardimcisi Mike Pence'in Venezuela'da kendini geçici devlet başkani ilan eden muhalif lider Juan Guaido'ya destek vermek amaciyla pazartesi Kolombiya'ya gideceği belirtiliyor.