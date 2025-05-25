Venezuela, sandık başına gidiyor

Venezuela'da halk, yoğun güvenlik önlemleri altında yapılacak parlamento seçimleri ve bölgesel seçimler için bugün sandık başına gidecek.



Ülkede 21 milyonu aşkın kayıtlı seçmen, 2026–2031 döneminde görev yapacak 24 eyalet valisi, Ulusal Meclis'in (AN) 285 milletvekili ile 260 bölgesel meclis üyesini belirlemek üzere oy kullanacak.



Bu seçimlerde, Venezuela tarihinde ilk kez komşu ülke Guyana ile ihtilaflı olan, doğal kaynaklar açısından zengin Esequibo bölgesinde de bir vali, Ulusal Meclis'e 8 milletvekili ve 7 bölgesel yasama konseyi üyesi seçilecek.



Halihazırda 23 eyaletin 19'u iktidardaki PSUV partisinin kontrolünde bulunurken, Ulusal Meclis’te de hükümet çoğunluğu elinde tutuyor.

İHTİLAFLI BÖLGE DE SEÇİME DAHİL EDİLDİ

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, kısa süre önce yaptığı açıklamada, komşu ülke Guyana ile ihtilaflı Esequibo bölgesinin "tamamen geri alınması" yönündeki iradelerinin sarsılmaz olduğunu söyledi.

Venezuela'nın Esequibo'yu seçim bölgelerine dahil etme kararı Guyana'nın sert tepkisini çekti.



Guyana Devlet Başkanı Irfaan Ali, bu adımı "tehdit" olarak nitelendirerek, Maduro hükümetinin bölgeyi seçimlerde propaganda aracı haline getirdiğini savundu.



Esequibo sınırında askeri birlikleri ziyaret eden Ali, bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırılması talimatını verdiklerini açıkladı.

412 BİN AŞKIN POLİS VE ASKER GÖREV YAPACAK



Yetkililer, seçim güvenliğini sağlamak amacıyla ülke genelinde 412 binden fazla polis ve askerin görevlendirildiğini bildirdi.



Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, oy merkezlerinde düzeni sağlamak ve seçim materyallerini korumak için geniş çaplı önlemler alındığını duyurdu.



Başkent Karakas'ta son mitingini düzenleyen Devlet Başkanı Maduro ise seçimlerin sabote edilmesi için çok sayıda paralı askerin yakalandığını ileri sürerek, "Hiçbir şey ve hiç kimse seçimlerin seyrini durduramayacak. Fikri ve ideolojisi ne olursa olsun, herkesi sandığa gitmeye çağırıyoruz" dedi.



MUHALEFET LİDERİNDEN BOYKOT ÇAĞRISI



Muhalif lider Maria Corina Machado, seçimlerin şeffaf olmayacağı gerekçesiyle destekçilerine boykot çağrısı yaptı.



Son 20 yılda Venezuela'nın öne çıkan muhalif figürlerinden Henrique Capriles ise partisi Unidad y Cambio (Birlik ve Değişim) aracılığıyla seçimlere katılacaklarını açıkladı.



Capriles, Kolombiya merkezli El Espectador gazetesine verdiği röportajda, "Bu hükümete, ülkenin ekonomik çöküşüne ve halk egemenliğinin gaspına karşı oy kullanacağım. Bu yönetim, ülke tarihinin en kötü hükümetidir" değerlendirmesinde bulundu.



Muhalefette yer alan diğer partilerden Un Nuevo Tiempo (Yeni Bir Zaman) ve Movimiento Por Venezuela (Venezuela için Hareket) ise halka sandığa gitme çağrısında bulundu.



Ulusal Seçim Konseyi (CNE), seçime akredite çok sayıda bağımsız kuruluşun süreci takip edeceğini ve pazar gecesi sonuçları açıklamaya başlayacaklarını bildirdi.

UAD VE VENEZUELA ARASINDA ESEQUİBO GERİLİMİ

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), 1 Mayıs'ta aldığı geçici kararda, Venezuela'nın Guyana'nın fiilen kontrol ettiği Esequibo bölgesinde seçim yapmaktan kaçınması gerektiğini belirtti.



Mahkeme, Venezuela'nın bu yöndeki eylemlerinin Guyana'nın egemenlik haklarına ciddi zarar verebileceğine işaret etti.



Ancak Venezuela, UAD kararını tanımadığını ve mahkemenin bu konuda yargı yetkisi bulunmadığını savunarak kararı reddetti.



Ulusal basına göre, uzmanlar, ihtilaflı bölgede vali ve temsilci seçilmesinin ikili ilişkilerdeki tansiyonu yükselteceğini ve seçim sonuçlarının Venezuela'nın siyasi geleceği üzerinde önemli etkiler yaratabileceğini belirtiyor.



Seçimlere günler kala, Venezuela güvenlik güçleri "seçimleri sabote etmeye yönelik terörist eylem planladıkları" iddiasıyla 50'den fazla kişiyi gözaltına aldı.



Bu gelişmenin ardından Kolombiya ile hava ve kara sınırları geçici olarak kapatıldı.

SANDIĞA KATILIM DÜŞÜK OLABİLİR



Kamuoyu araştırma şirketleri Poder y Estrategia ve Centro de Estudios Politicos y de Gobierno (CEPYG), ekonomik kriz ve muhalefetin bölünmesi nedeniyle seçime katılımın düşük olacağını öngörüyor.

