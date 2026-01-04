Bakan açıkladı. Maduro'nun güvenlik ekibinin büyük bölümü öldü

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşinin kaçırılmasıyla sonuçlanan ABD baskınında, Maduro’nun güvenlik ekibinin büyük bir bölümünün öldürüldüğünü açıkladı.



Devlet televizyonunda açıklamalarda bulunan Padrino, can kayıplarına ilişkin kesin bir sayı vermedi.



Padrino, Venezuela ordusunun hazır durumda olduğunu belirterek, “Venezuela Silahlı Kuvvetleri, bağımsızlığı korumak adına ülke genelinde teyakkuza geçti” ifadelerini kullandı.

Bakan ayrıca, Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodríguez’in geçici devlet başkanı olarak görevi devralmasını desteklediğini de sözlerine ekledi.