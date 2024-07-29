Venezuela Savunma Bakanı: Seçim süreci barışçıl tamamlandı

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, devlet başkanı seçiminin barışçıl şekilde tamamlandığını belirterek halka teşekkür etti.

Venezuela Savunma Bakanı: Seçim süreci barışçıl tamamlandı

Başkent Karakas'ta basına açıklamalarda bulunan Lopez, küçük olaylar dışında seçim sürecinin barışçıl şekilde sona erdiğini söyledi.

halkına teşekkür eden Lopez, "Tüm lojistik ve seçim operasyonları, mükemmel bir düzen ve barış içinde gerçekleşti. İnsanlar, diledikleri gibi oyunu kullandı. Bu ulusal mutabakat için herkese ve tüm kurumlara teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Lopez, Venezuela halkının yeni aşamaya geçtiğini kaydederek, "Venezuela halkı, cezai yaptırımları reddetti. Haksız yaptırımlara karşı ayağa kalktı. Açıkçası son seçimlerde hiç bu kadar barış ve yurttaşlık bilinci görmemiştik." diye konuştu.

Sokaklarda oluşabilecek muhtemel şiddet olaylarına karşı gerekli önlemleri aldıklarını vurgulayan Lopez, demokrasi ve barışı daima savunacaklarını söyledi.

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi'nin (CNE) gelecek saatlerde seçim sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

Seçimlerden zaferle çıkan aday, 10 Ocak 2025'te ülkenin yeni devlet başkanı olarak yemin edecek.​​​​​​​

Venezuela'da seçim günü: Maduro zaferden emin

Venezuela'da seçim günü: Maduro zaferden emin

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Yaralı serçeyi kurtarmak isterken kamyon çarptı

DÜNYA HABERLERİ

Zelenski'den '"barış eylem planı" açıklaması

Zelenski'den '"barış eylem planı" açıklaması

Golan Tepelerine saldırı: Netanyahu ve Gallant'a Lübnan'a saldırı yanıtı yetkisi

Golan Tepelerine saldırı: Netanyahu ve Gallant'a Lübnan'a saldırı yanıtı yetkisi

Kamala Harris, ilk haftasında 200 milyon dolar bağış topladı

Kamala Harris, ilk haftasında 200 milyon dolar bağış topladı

Lübnan Havayolları yarın sabaha kadar bazı uçuşları erteledi

Lübnan Havayolları yarın sabaha kadar bazı uçuşları erteledi

Rus güçleri Donetsk'te iki yerleşim birimini ele geçirdi

Rus güçleri Donetsk'te iki yerleşim birimini ele geçirdi

Norveç, Lübnan'daki vatandaşlarının ülkeyi terk etmesini istiyor

Norveç, Lübnan'daki vatandaşlarının ülkeyi terk etmesini istiyor

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...