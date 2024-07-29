Venezuela Savunma Bakanı: Seçim süreci barışçıl tamamlandı

Başkent Karakas'ta basına açıklamalarda bulunan Lopez, küçük olaylar dışında seçim sürecinin barışçıl şekilde sona erdiğini söyledi.



Venezuela halkına teşekkür eden Lopez, "Tüm lojistik ve seçim operasyonları, mükemmel bir düzen ve barış içinde gerçekleşti. İnsanlar, diledikleri gibi oyunu kullandı. Bu ulusal mutabakat için herkese ve tüm kurumlara teşekkür ederim." ifadesini kullandı.



Lopez, Venezuela halkının yeni aşamaya geçtiğini kaydederek, "Venezuela halkı, cezai yaptırımları reddetti. Haksız yaptırımlara karşı ayağa kalktı. Açıkçası son seçimlerde hiç bu kadar barış ve yurttaşlık bilinci görmemiştik." diye konuştu.



Sokaklarda oluşabilecek muhtemel şiddet olaylarına karşı gerekli önlemleri aldıklarını vurgulayan Lopez, demokrasi ve barışı daima savunacaklarını söyledi.



Venezuela Ulusal Seçim Konseyi'nin (CNE) gelecek saatlerde seçim sonuçlarını açıklaması bekleniyor.



Seçimlerden zaferle çıkan aday, 10 Ocak 2025'te ülkenin yeni devlet başkanı olarak yemin edecek.​​​​​​​