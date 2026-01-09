Venezuela siyasi tutukluları serbest bırakmaya başladı

ABD'nin Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores'i kaçırdığı baskının ardından Venezuela'da cezaevleri de boşaltılıyor.

Devlet televizyonu VTV’ye konuşan Ulusal Meclis (AN) Başkanı Jorge Rodriguez, ülkede barışı ve toplumsal birlikteliği güçlendirmek amacıyla önemli sayıda kişinin serbest bırakıldığını açıkladı. Rodriguez "Bolivarcı hükümetin barışı arama yönündeki geniş niyetinin bir göstergesi olarak bu jesti, cumhuriyetimizin barışçıl yaşamını sürdürmesi ve refah arayışını devam ettirmesi için hepimizin yapması gereken bir katkı olarak değerlendirin." dedi.

AN Başkanı Rodriguez, anayasada belirlenen kurallara uyan siyasi partiler ve sivil toplum örgütleriyle diyaloğa her zaman açık olduklarını belirterek, ülkedeki barış ortamının güçlendirilmesi için çabalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Öte yandan Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, çok sayıda tutuklu kişinin serbest bırakılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, sürecin ülkenin adalet sistemine uygun şekilde yürütüldüğünü söyledi. Yetkililer, Venezuela'da şu ana kadar kaç kişinin serbest bırakıldığına ilişkin net bir rakam paylaşmadı.