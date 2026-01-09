Venezuela siyasi tutukluları serbest bırakmaya başladı
09.01.2026 07:15
AA
ABD'nin Maduro'yu alıkoyup New York'a götürmesinin ardından Venezuela'da aralarında siyasi tutukluların da bulunduğu çok sayıda kişinin cezaevinden tahliye edildiği açıklandı.
ABD'nin Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores'i kaçırdığı baskının ardından Venezuela'da cezaevleri de boşaltılıyor.
Devlet televizyonu VTV’ye konuşan Ulusal Meclis (AN) Başkanı Jorge Rodriguez, ülkede barışı ve toplumsal birlikteliği güçlendirmek amacıyla önemli sayıda kişinin serbest bırakıldığını açıkladı. Rodriguez "Bolivarcı hükümetin barışı arama yönündeki geniş niyetinin bir göstergesi olarak bu jesti, cumhuriyetimizin barışçıl yaşamını sürdürmesi ve refah arayışını devam ettirmesi için hepimizin yapması gereken bir katkı olarak değerlendirin." dedi.
AN Başkanı Rodriguez, anayasada belirlenen kurallara uyan siyasi partiler ve sivil toplum örgütleriyle diyaloğa her zaman açık olduklarını belirterek, ülkedeki barış ortamının güçlendirilmesi için çabalarını sürdüreceklerini ifade etti.
Öte yandan Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, çok sayıda tutuklu kişinin serbest bırakılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, sürecin ülkenin adalet sistemine uygun şekilde yürütüldüğünü söyledi. Yetkililer, Venezuela'da şu ana kadar kaç kişinin serbest bırakıldığına ilişkin net bir rakam paylaşmadı.
863 SİYASİ MAHKUM VAR
Sivil toplum kuruluşu Foro Penal'in son açıklamasına göre, ülkede 863 siyasi mahkum bulunuyor.
Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu. ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.
ABD'nin Maduro'yu alıkoymasının ardından yardımcısı Delcy Rodriguez, Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti.
Maduro ve eşi Cilia Flores New York'un Manhattan bölgesindeki mahkemede hakim karşısına çıkarılmıştı. Kendini "Venezuela Devlet Başkanı" olarak tanıtan Maduro, Caracas'taki evinden ABD'ye kaçırıldığını söyleyip “savaş esiriyim” demişti.