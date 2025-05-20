Venezuela, "terör tehdidi" nedeniyle Kolombiya ile uçuşları  durdurdu

Venezuela, "terör tehdidini" gerekçe göstererek komşu ülke Kolombiya ile tüm uçuşları geçici olarak durdurduğunu açıkladı.



İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, devlet televizyonu VTV'ye yaptığı açıklamada, Kolombiya'dan ülkeye çok sayıda paralı askerin giriş yaptığını ve bu nedenle 25 Mayıs'ta düzenlenecek parlamento seçimleri öncesinde bir dizi tedbir kararı aldıklarını belirtti.



Seçimlerin sabote edilmeye çalışıldığını öne süren Cabello, "Kolombiya’dan Venezuela'ya tüm uçuşların derhal askıya alınması talimatını verdik. Çünkü elimizdeki bilgilere göre şiddet, terörizm ve mafyayla bağlantılı kişilerin Kolombiya’dan kara sınırını kullanarak ülkeye giriş yaptığını tespit ettik." ifadelerini kullandı.



Cabello, 17’si yabancı toplam 38 kişinin gözaltına alındığını, yakalananlar arasında Kolombiya, Meksika ve Ukrayna uyruklu kişilerin bulunduğunu bildirdi.



Kolombiya'nın eski cumhurbaşkanları Ivan Duque, Juan Manuel Santos, Alvaro Uribe ve Andres Pastrana’yı Venezuela’da "komplo çıkarmakla ve terörist faaliyetlerde bulunmakla suçlayan Cabello, buna izin vermeyeceklerini vurguladı.



Cabello, ülkedeki büyükelçilik binalarına yönelik saldırı istihbaratı da aldıklarını belirterek, "Venezuela’da akredite olan büyükelçilikler saldırı için ana hedef olarak seçildi. Polis karakolları, hastaneler, sağlık merkezleri ve trafo merkezleri de hedefler arasında yer alıyor." dedi.



MUHALİF LİDERE SERT TEPKİ



Muhalif lider Maria Corina Machado'ya da tepki gösteren Cabello, Machado'nun söz konusu terör faaliyetlerinin arkasındaki isim olduğunu ileri sürdü.



Venezuela'da 25 Mayıs'ta, komşu ülke Guyana ile ihtilaflı Esequibo bölgesi dahil olmak üzere 24 eyalette valilik seçimlerinin yanı sıra Ulusal Meclis (AN) için milletvekili seçimleri yapılacak.