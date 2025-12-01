Venezuela, Trump'ı ICAO'ya şikayet etti

Donald Trump yönetimiyle Venezuela arasındaki gerilim her geçen gün daha da tırmanıyor.

Venezuela Ulaştırma Bakanı Ramon Velasquez Araguayan, ABD'nin, Venezuela'nın hava sahasıyla ilgili duyurusunun ülke egemenliğinin ihlali anlamına geldiğini söyledi.

Araguayan, ICAO’ya durumu açıklayan yazılı bir şikayette bulunduklarını belirterek, şunları söyledi: "Bu tür bir eylem, Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi'nin 17 No'lu ekinde ağır bir suç olarak tanımlanan yasa dışı müdahale niteliğindedir. Çünkü yanlış bilgi yayarak havacılık operasyonlarının güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Ayrıca ABD'nin böyle bir açıklama yapma yetkisi yoktur ve bunun hiçbir yasal dayanağı bulunmamaktadır."

Araguayan, Venezuela hava sahasının düzenlenme yetkisine sahip tek kurumun Ulusal Havacılık Otoritesi (INAC) olduğunu hatırlatarak, "Hiçbir yabancı güç, hiçbir şekilde Venezuela yargı yetkisinin yerine geçemez." açıklamasında bulundu.

OPEC'E MEKTUP

Öte yandan Venezuela basınına göre Maduro hükümeti, ABD'nin Karayipler bölgesindeki askeri yığınağının enerji piyasasının dengesini ciddi biçimde tehlikeye attığı iddiasıyla Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’ne (OPEC) bir mektup gönderdi. Mektupta, Venezuela'nın doğal enerji kaynaklarını kararlılıkla savunacağı vurgulanarak, ülkenin hiçbir şantaja ya da tehdide boyun eğmeyeceği ifade edildi.