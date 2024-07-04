Venezuela ve ABD, "diyalog kanallarını" açık tutmaya karar verdi

Venezuela hükümeti, ABD ile yapılan görüşmelerin "son derece" yapıcı geçtiğini açıkladı. İki ülke, karşılıklı saygı ve iletişimi sürdürme konusunda mutabık kaldı ve diyaloğa devam kararı aldı.

Venezuela ve ABD, "diyalog kanallarını" açık tutmaya karar verdi

hükümeti, ile yapılan görüşmelerin "son derece" yapıcı geçtiğini belirterek, diyaloğa devam kararı aldıklarını duyurdu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ABD ile diyaloğu yeniden başlatacaklarını belirtmesinin ardından bir araya gelen taraflar, çevrim içi toplantı düzenledi.

Venezuela Ulusal Meclisi Başkanı Jorge Rodriguez, X sosyal medya platformundaki açıklamasında, ABD ile karşılıklı saygı ve iletişimi sürdürme konularında mutabık kaldıklarını belirtti.

İki ülke arasındaki güvenin yeniden tesis edilmesi için birlikte çalışma iradesi ortaya koyduklarını ifade eden Rodriguez, şunları kaydetti:

"ABD hükümeti sözcülerinin bu diyaloğuna ilişkin açıklamalarını reddettiğimizi bir kez daha vurguladık. Her zaman gerçek ne ise ona göre yanıt vereceğiz. Hükümetler arasındaki karşılıklı güven ve ilişkilerin onarılması için Venezuela'nın egemenliğine ve kendi kaderini tayin etme hakkına saygı gösterilmesi gerektiğini yineledik."

MADURO, ABD İLE DİYALOĞUN YENİDEN BAŞLAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Maduro, 2 Temmuz'daki konuşmasında, ABD hükümetinden 2 ay sonra görüşmelerin yeniden başlatılması ve doğrudan diyalog kurulması yönünde teklif aldığını aktarmıştı.

Venezuela lideri, ABD'nin diyalog teklifini kabul ettiklerini ve görüşmelerin yeniden başlayacağını belirtmişti.

ABD ve Venezuela, 2023'te Katar'ın arabuluculuğunda esir takası anlaşması imzalamıştı.

ABD'den üst düzey bir heyet, Mart 2022'de Maduro hükümetiyle ilk kez görüşmeler yapmış ve bu görüşmelerin basına kapalı şekilde birkaç kez yapıldığı ortaya çıkmıştı.

ABD, Venezuela'ya uzun yıllardır çeşitli gerekçelerle ekonomik ambargo uyguluyor.

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