Venezuela, Volker Türk'ü "istenmeyen kişi" ilan etti

Güney Amerika ülkesi Venezuela’da Ulusal Meclis, oy birliği ile karar alarak Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk’ü “istenmeyen kişi” ilan etti. Söz konusu karar, Türk’ün Venezuela’daki keyfi gözaltı ve tutuklamaları, zorla kaybetme vakalarını ve diğer insan hakları ihlallerini eleştirmesinin ardından geldi.



Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun hükümeti de Türk’ün geçen hafta İsviçre’nin Cenevre kentindeki İnsan Hakları Konseyi’nde Venezuela hakkında yaptığı açıklamaları reddetti.



Hükümet, daha önce yaptığı açıklamada, Türk’ün ABD tarafından El Salvador’a sınır dışı edilen Venezuelalıların haklarını koruyamadığını belirtmiş, ABD’deki göçmen ailelerinden koparılan Venezuelalı çocukların geri getirilmesini talep etmişti.



Türk’ün ofisi konu hakkındaki yorum talebine yanıt vermedi.

TÜRK "İNSAN HAKLARININ DURUMU KÖTÜLEŞİYOR" DEMİŞTİ



Bir kişinin “istenmeyen kişi” ilan edilmesinin pratikte hemen bir etkisi olmasa da Türk’ün ofisi daha önce Venezuela’dan uzaklaştırılmıştı. Alınan bu son kararla birlikte bunun yeniden söz konusu olabileceği düşünülüyor.



Maduro hükümetinin muhalifleri siyasi tutuklu olarak tuttuğunu reddeden Venezuela Başsavcısı Tarek Saab da Türk’ün İsrail’in Gazze’ye saldırılarına verdiği yanıtı eleştirerek istifa etmesini talep etti.



BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre, Türk, 27 Haziran’da Venezuela hakkında yaptığı açıklamada, insan haklarının ülkedeki durumunun Mayıs 2024’ten bu yana kötüleştiği konusunda endişeli olduğunu anlatmıştı.



Türk, konuşmasında, “İnsanlar keyfi gözaltı ve tutuklamaya maruz bırakılıyor, hukuk kuralları gereğince yargılanma hakları ihlal ediliyor, işkence ve kötü muamele iddiaları sürerken zorla kaybetme vakaları yaşanıyor” demişti.

