Venezuela’nın başkenti Caracas'ın da dahil olduğu ülkenin büyük bir bölümü yeni bir elektrik kesintisinin etkisi altında. Venezuelalı kullanıcıların yaptığı Twitter paylaşımlarında göre Salı gecesi yaşanan elektrik kesintisinden 23 eyaletten 20'si etkilendi.



Gerek hükmetten gerekse ülkenin ulusal elektrik şirketi Corpoelec'ten kesintinin nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.



Aralarında ABD ve Almanya'nın da olduğu 50'den fazla ülke tarafından geçici devlet başkanı olarak tanınan Juan Guaido, kamu hizmetlerinde yaşanan problemler nedeniyle Çarşamba günü halka protesto çağrısı yaptı.



Venezuela'da 7 Mart'ta başlayan ve ülkeyi beş gün boyunca karanlıkta bırakan büyük elektrik kesintisinden bu yana zaman zaman yeniden elektrik kesintileri yaşanıyor. Caracas'ın dışında kalan kentlere ise elektrik belirli kotalara göre dağıtılıyor.



Ülkede sadece elektrik değil, aynı zamanda su tedariki, ulaşım ve telekomünikasyon konusunda da sorun yaşanıyor. Yaşanan sıkıntılar nedeniyle birçok kişi günlük çalışma saatlerini altı saate düşürmek zorunda kaldı.



ELEKTRİK KESİNTİLERİNİN NEDENİ



Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti, ülkede yaşanan büyük elektrik kesintisinin ardında ABD destekli bir saldırı olduğunu savunmuştu.



Maduro kesintiden ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 80'ini karşılayan Guri hidroelektrik santraline yönelik "elektromanyetik, siber ve fiziksel" saldırıları sorumlu tutmuştu. Muhalefet ise sorunlardan kritik altyapı tesislerinin gerekli bakımının yapılmamasını sorumlu tutuyor.



Öte yandan, Amerika Birleşik Devletleri Maduro hükümetine yönelik ekonomik yaptırımları sertleştirdi.



ABD'li üst düzey yetkililer de Venezuala ordusunun barışçıl protestocuların haklarını koruması gerektiği uyarısını yaptı.



ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, çarşamba günü BM Güvenlik Konseyi'nde Venezuela'daki insani durum hakkında bir konuşma yapacak.