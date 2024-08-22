Venezuela yüksek mahkemesi Maduro'nun seçim zaferini onayladı

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 28 Temmuz Başkanlık Seçimlerindeki zaferini onayladı.

Venezuela yüksek mahkemesi Maduro'nun seçim zaferini onayladı

Yüksek Mahkemede yargıçların huzuruna çıkan Nicolas , "Devlet başkanı kimliğimi bir tarafa bıraktım ve sıradan bir vatandaş olarak geldim. Yargıçların bana yönelttiği hiçbir sorudan kaçınmadım. 10 adaydan 9'u yasalara uydu, sadece biri yüzleşmekten kaçındı. Saklanmayı tercih etti ve şiddet çağrısında bulundu. Ben buradayım ve her çağrıldığımda geleceğim" ifadelerini kullanmıştı.

'da 29 Temmuz'da sonuçları duyrulan seçimlerde Devlet Başkanı Maduro, yüzde 51,20 oyla devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazandı. Muhalefet koalisyonu adayı Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado sonuçları reddetmişti.

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