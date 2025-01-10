Venezuela'da 3. Maduro dönemi resmen başladı

Başkent Caracas'taki Yasama Sarayı'nda düzenlenen yemin törenine, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 125 ülkeden delegasyon katıldı.



Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez'in başkanlık kuşağını takdim etmesinin ardından Maduro, 2025-2031 dönemi için yemin ederek görevine resmen başladı.



Tören için yetkililere teşekkür eden Maduro, "Venezuela'nın tarihi, asil ve cesur halkı ve tüm emirlerini yerine getireceğim bu Anayasa önünde yemin ediyor, yeni barış, refah ve yeni demokrasi dönemini başlatıyorum. Bu yeni başkanlık dönemi, barış, refah, eşitlik ve yeni demokrasi dönemi olacaktır." ifadesini kullandı.



Maduro'nun yemin töreni nedeniyle yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Venezuela'da, iktidar partisi destekçileri kutlamalar düzenledi.

SEÇİMİN ARDINDAN PROTESTOLAR PATLAK VERMİŞTİ



Venezuela'da 28 Temmuz'da gerçekleştirilen Devlet Başkanlığı seçimlerinde Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE), Maduro'nun yüzde 51.2, muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez'in ise yüzde 44.2 oy aldığını duyurmuştu.

Sandık çıkış anketlerinde ise Maduro'nun seçimi kaybettiği, Gonzalez'in seçimin galibi olduğu ifade edilmişti. Sonuçların açıklanmasıyla ABD, Avrupa Birliği ve bazı Latin Amerika ülkeleri, seçime ilişkin daha fazla veri paylaşılana kadar Maduro'nun kazandığı seçim sonuçlarını kabul etmediklerini açıklamıştı. CNE'nin, seçimin galibinin Maduro olduğunu açıklamasının ardından ülke genelinde protestolar patlak vermişti. Protestolarda 27 kişinin hayatını kaybettiği 2 bin 400 kişinin de gözaltına alındığı açıklanmıştı.



GONZALEZ, İSPANYA'YA SIĞINMIŞTI



Seçimleri kazandığını savunan muhalefetin adayı Edmundo Gonzalez hakkında komplo kurmak, belgede sahtecilik ve yetki gasbı gibi suçlamalarla tutuklama kararı çıkarıldıktan sonra Venezuela hükümeti, muhalif adayın ülkeyi terk ettiğini duyurmuştu. Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Gonzalez'in birkaç gün önce “kendi isteğiyle” Karakas'taki İspanya Büyükelçiliğine sığınma talebinde bulunduğunu duyurmuştu.

Rodriguez ise, Venezuela yönetiminin de güvenli geçiş konusunda mutabık kaldığını ve ardından Gonzalez'in ülkeyi terk ettiğini açıklamıştı. Gonzalez'in açıklamasının ardından İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, muhalif adayın kendi talebi doğrultusunda İspanya Hava Kuvvetlerine ait bir uçakla ülkeden ayrıldığını bildirmişti.