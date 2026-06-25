Venezuela'da 7.1, Japonya'da 6.9'luk deprem

ABD Jeolojik Araştırma Kurumu'nun verilerine göre, Venezuela 'nın kuzey kıyılarında 7.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İlk belirlemelere göre depremin merkez üssü Venezuela'nın kuzey kıyısındaki Moron kasabası.

ABD Tsunami Uyarı sistemi, sarsıntının merkez üssüne 300 kilometredeki kıyı bölgeleri için tsunami uyarısında bulundu. Yetkililer, Porto Riko ve Virjin Adaları'nın da tsunami riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Sarsıntıda can kaybı olup olmadığına ilişkin yetkililerden şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

Depremin şiddeti nedeniyle sarsıntı, komşu ülke Kolombiya'nın Santander, Boyaca, Cesar, Meta ve başkent Bogota dahil birçok bölgesinde hissedildi.

YIKILAN BİNALAR VAR

Depremin ardından açıklama yapan Venezuela İçişleri Bakanı, Başkent Karakas'ta bazı binaların yıkıldığını açıkladı.

JAPONYA 'DA 6.9'LUK DEPREM

Aynı saatlerde Japonya'nın 6.9 büyüklüğünde deprem oldu.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre deprem, ülkenin ana karası ve en büyük adası olan Honshu'nun doğu kıyılarında meydana geldi. Japonya depremin ardından tsunami uyarısı yapmadı.