Venezuela'da alarm: 5'ten fazla savaş uçağı tespit edildi

ABD'nin Karayip Denizi'ne üç dev savaş gemisi göndermesi ve Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro'nun buna 4.5 milyon milis gücünü seferber ettikleri açıklamasıyla yeniden gündeme gelen iki ülke arasındaki gerginlik yeni bir boyuta taşındı.

Devlet televizyonu VTV'ye konuşan Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, Karayip Denizi'ndeki hareketliliği yakından izlediklerini söyledi.



"PROVOKASYON"



Venezuela Entegre Hava Savunma Sistemi ile ülkenin kuzey kıyıları ve çevresindeki Karayip hava sahasında 5'ten fazla savaş uçağı tespit ettiklerini aktaran Lopez, uçakların varlığını "provokasyon" ve "ulusal güvenliğe tehdit" olarak niteledi.



ABD'nin Karayip Denizi'ndeki askeri hareketliliğine tepki gösteren Bakan Lopez, "Dünyanın önünde, ABD hükümetinin Venezuela halkına yönelik askeri tacizini, askeri tehdidini kınıyorum. Tekrar ediyorum, bu durum provokasyondan başka bir şey değil." ifadelerini kullandı. Porto Riko'da konuşlu F-35'leri hatırlatan Lopez, "Onları izliyoruz ancak bu bizi korkutmuyor. Bu tür uçakların konuşlandırıldığını daha önce hiç görmemiştik." dedi.



KARAYİPLER'DEKİ ASKERİ HAREKETLİLİK



ABD Başkanı Donald Trump, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ağustos sonunda "USS Gravely", "USS Jason Dunham" ve "USS Sampson" savaş gemilerini Venezuela kıyılarına göndermişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna tepki göstererek 4.5 milyon milis gücünü seferber ettiklerini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu duyurmuştu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise ordunun Venezuela'da rejim değişikliği operasyonuna hazır olduğunu söylemişti.

Trump yönetimi ayrıca Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yakalanmasını sağlayacak bilgiler için vadettiği ödülü 50 milyon dolara yükseltmişti.