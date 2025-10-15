Venezuela'da aşırı yağışlar nedeniyle maden çöktü: 14 kişi hayatını kaybetti
Güney Amerika ülkesi Venezuela'da aşırı yağış nedeniyle bir altın madeni çöktü. Olayda en az 14 kişi hayatını kaybetti.
Venezuela El Callao'da yetkililer 12 Ekim'de meydana gelen ve yalnızca birkaç saat süren şiddetli yağışların faciaya yol açtığını söyledi. şiddetli yağışlar nedeniyle altın madeni çöktü.
Madenin 3 ayrı şaftından cansız bedenlerin çıkarıldığı aktarıldı. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede maden altında yaşam mücadelesi veren madencilerin olduğu belirtiliyor.
Madeni boşaltmak için su pompalama çalışmaları ise sürüyor.
Yaklaşık 30 bin insanın yaşadığı El Callao'da yaşam büyük ölçüde altın madenciliği ile sağlanıyor.
