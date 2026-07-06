Venezuela'da bilanço ağırlaşıyor. Can kaybı 3 bin 342’ye yükseldi

Venezuela ’da 24 Haziran’da 39 saniye arayla meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerin bilançosu her geçen dakika daha da ağırlaşıyor.

İletişim ve Enformasyon Bakanlığı, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 342’ye, yaralananların sayısının ise 16 bin 740’a ulaştığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ana kadar 6 bin 462 kişinin kurtarıldığı, depremlerin 856 binayı etkilediği ve 190 binanın çöktüğü kaydedildi. 86 bin 794 aileye yardım sağlandığı ve 17 bin 345 kişinin hâlâ evsiz olduğu aktarılırken, depremden etkilenen bölgelerde 4 bin 88 uluslararası kurtarma görevlisi, 29 bin 567 yerel personel ve 27 bin 482 gönüllünün görevlendirildiği ifade edildi.

Şimdiye dek 23 bin 820 depremzedeye tıbbi tedavi uygulandığı belirtildi. Ayrıca 24 Haziran’daki depremlerden bu yana 995 artçı sarsıntı meydana geldiği açıklandı.

İKİ BÜYÜK DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6.7 milyar dolar olarak hesaplamıştı. Depremlerin ardından yakınları tarafından kaybolduğu bildirilen kişi sayısının 27 Haziran itibarıyla 68 bini geçtiği açıklanmıştı.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, ölü ve yaralı sayısının daha da artmasından endişe ediliyor.