Venezuela'da can kaybı 3 bin 800'ü aştı

39 saniye arayla 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki depremin vurduğu yıkılan Güney Amerika ülkesi Venezuela 'da bilanço her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez, başkent Caracas'ta düzenlediği basın toplantısında felakete ilişkin son verileri paylaştı.

Rodriguez, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 126 daha artarak 3 bin 811'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olduğunu açıkladı. Deprem nedeniyle 17 bin 907 kişinin evsiz kaldığını aktaran Rodriguez, ülkede şu anda 4 bin 388 uluslararası arama kurtarma görevlisinin bulunduğunu, silahlı kuvvetler, polis, belediye, itfaiye ve sivil savunma ekipleriyle birlikte toplam 30 bin 76 personelin sahada görev yaptığını ifade etti.

Eğitim Bakanı Hector Rodriguez de yaptığı açıklamada, en az 16 bin 686 kişinin hükümetin kurduğu 87 geçici barınma merkezinde kaldığını duyurdu.

Binlerce kişinin hala kayıp olduğu Venezuela'da ölü sayısının daha da artmasından endişe ediliyor.