Venezuela'da can kaybı 4 bin 330'u aştı

Venezuela 'da 39 saniye arayla 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki 2 depremin 18'inci gününde 215 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez, başkent Caracas'ta düzenlediği basın toplantısında depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 333'e yükseldiği bilgisini veren Rodriguez, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olduğunu açıkladı.

Rodriguez, evlerini kaybeden 17 bin 900'den fazla kişi için 25 bin yeni konut inşa edilmesinin planlandığını belirterek bunun için "hukuksuz şekilde bloke edilen" mali kaynaklara ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Enkaz kaldırma ve cenaze arama çalışmalarının devam ettiğini, kimliği teşhis edilemeyen 315 cenaze olduğunu aktaran Jorge Rodriguez "Bu kişilerin kimlikleri ne yakınları tarafından teşhis edilebildi ne de alınan parmak izleri sistemdeki herhangi bir kimlik bilgisiyle eşleştirilebildi. Bu sayı, hayatını kaybeden toplam kişi sayısının yüzde 7'sine denk geliyor." diye konuştu.