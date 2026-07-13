Venezuela'da can kaybı 4 bin 490'a yükseldi

Güney Amerika ülkesi Venezuela 'da 24 Haziran'da 39 saniye arayla meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki 2 depremin 19'uncu gününde 157 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabından depremlere ilişkin açıklamalar yaptı. Felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 157 daha artarak 4 bin 490'a yükseldiği bilgisini aktaran Rodriguez, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olduğunu ifade etti.

Rodriguez, en fazla can kaybının yaşandığı La Guaira başta olmak üzere Caracas ve Miranda eyaletlerinde kurulan geçici çadır kent sayısının 108'e yükseldiğini bildirdi. Hükümet, ilk değerlendirmelere göre yaklaşık 25 bin yeni konutun inşa edilmesine ihtiyaç duyulabileceğini öngörüyor.