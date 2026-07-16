Venezuela'da can kaybı 4 bin 829'a yükseldi

Güney Amerika ülkesi Venezuela 'da 24 Haziran'da 39 saniye arayla meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerde bilanço her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabından depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Hayatını kaybedenlerin sayısının 95 daha artarak 4 bin 829'a yükseldiğini duyuran Rodriguez, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olduğunu ifade etti.

Rodriguez 24 Haziran'dan bu yana bölgede 1284 artçı sarsıntının kaydedildiğini de aktardı.