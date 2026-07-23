Venezuela'da can kaybı 5 bin 398'e yükseldi

Venezuela 'da 24 Haziran'da 39 saniye arayla meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 398'e yükseldiği açıklandı.

Venezuela Ulusal Meclis (AN) Başkanı Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 52 daha arttığını, yaralı sayısının ise 16 bin 740'a yükseldiğini duyurdu.

30 BİN KİŞİ KAYIP

Deprem bölgelerinde halen 30 bini gönüllü olmak üzere 60 bini aşkın kişinin görev yaptığını belirten Rodriguez, afetzedeler için insani yardım malzemeleri ve temiz su dağıtımının kesintisiz sürdüğünü ifade etti.

Ulusal basında çıkan habere göre, depremlerin meydana geldiği 24 Haziran'dan bu yana bölgede toplam 1463 artçı sarsıntı oldu. Kayıp yakınlarının başvuruda bulunabilmesi amacıyla kurulan "Venezuela Depremi Kayıpları (Desaparecidos Terremoto Venezuela)" adlı sivil girişimin internet sitesinde, şu ana kadar 30 binden fazla kişi için kayıp bildirimi yapıldığı bilgisi yer aldı.