Venezuela'da can kaybı 5 bini aştı

Güney Amerika ülkesi Venezuela 'da 24 Haziran'da 39 saniye arayla meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki 2 depremin yerle bir ettiği alanlarda arama çalışmaları sürüyor.

Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabından ülkedeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 139 daha artarak 5 bin 69'a yükseldiğini kaydeden Rodriguez, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olduğunu belirtti.

Rodriguez, arama-kurtarma çalışmalarının aksamaması için vatandaşlardan en çok can ve mal kaybının yaşandığı La Guaira'ya özel araçlarıyla gitmemelerini ve yardımları yalnızca belirlenen toplama noktalarına teslim etmelerini istedi. Ulusal basına göre, ülkenin ulusal ve uluslararası hava ulaşımında önemli bir yere sahip Maiquetia Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı, depremde oluşan hasar nedeniyle henüz yeniden hizmete açılamadı.