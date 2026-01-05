Venezuela'nın yeni lideri Delcy Rodríguez yemin etti

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ABD ordusunun operasyonuyla alıkonulmasının ardından Venezuela'da Meclis, yeni lider için toplandı.



Toplantıda Başkan Yardımcısı Delcy Rodríguez, geçici başkan olarak yemin etti.



Bu arada Delcy Rodriguez'in kardeşi Jorge Rodriguez'in de Ulusal Meclis Başkanı olarak yemin ettiği belirtildi.



SİLAHLI KUVVETLERDEN DESTEK AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

Venezuela silahlı kuvvetleri, Nicolas Maduro'nun ABD tarafından alıkonulmasının ardından Venezuela Yüksek Mahkemesinin (TSJ), Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'i Devlet Başkanı olarak atamasını desteklemişti.



Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ordu adına okuduğu bildiride, "Yüksek Mahkeme kararıyla Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez, Devlet Başkanı olarak tüm yetkileri, görevleri ve sorumlulukları üstlenmek üzere atandı ve bu atama Olağanüstü Hal Kanunu ve Ulusal Güvenlik Kanunu'na tam uyum içinde gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Trump ise “Doğru olanı yapmazsa” Delcy Rodriguez’in “Maduro'dan daha ağır bir bedel ödeyebileceğini” söylemişti.