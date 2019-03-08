Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile diğer yetkililerin sabotaj olarak değerlendirdiği ve dün yerel saatle 17.00 sularında başlayan enerji kesintisi, hükümetin "birkaç saat içinde" düzeltileceğini belirtmesine rağmen ülkenin büyük kısmında sürüyor.



Kesinti nedeniyle başkent Caracas metrosu hizmet veremezken Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Maduro’nun talimatıyla tüm ülkede okulların tatil edildiğini, devlet daireleri ve özel iş yerlerinde de mesai yapılmayacağını duyurdu.



Enerji Bakanı Luis Motta Dominguez’in "üç saat içinde" düzeltileceğini vurgulamasına karşın halen süren kesintinin ilk saatlerinde neredeyse tamamen çöken iletişim ve internet erişimi ise görece düzeltilmiş durumda.





Venezuela'da dün akşam saatlerinde başlayan elektrik kesintisi, 23 eyaletin 22'sini karanlıkta bırakmış, başkent Caracas'ın kuzeyindeki Uluslararası Simon Bolivar Havalimanı'nda kısa süreli aksaklıklara neden olmuştu.



Venezuela İletişim, Kültür ve Turizmden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez, elektrik kesintilerinin sabotajdan kaynaklandığını belirterek, ülkenin doğusundaki "Guri elektrik üretim merkezinin beynine siber ve teknik bir saldırı gerçekleştirildi" açıklamasında bulunmuştu.