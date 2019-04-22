Elektrik krizinin sürdüğü Venezuela’da Paskalya tatilinin sona ermesinin ardından Nicolas Maduro yönetimi, Pazartesi gününden Çarşamba gününe kadar elektrik tüketimini azaltmak ve ilerleyen dönemde daha fazla kesintileri önlemek için yeni bir enerji rejimini devreye soktu. Venezuela İletişim ve Enformasyon Bakanı Jorge Rodriguez yaptığı açıklamada, özel bir program kapsamında okullarda derslerin sadece öğlene kadar yapılacağını, öğrencilerin ışık alan sınıflarda ders göreceğini ve mümkün olan en az miktarda elektrik harcanacağını ifade etti.



Programa göre iş yerlerinde ise işbaşı sabah 08.00'de başlayacak, öğleden sonra 14.00'de sona erecek. İş yerlerinin müdürleri ve yetkilileri enerjinin boşa harcanmamasından sorumlu olacak.