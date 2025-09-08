Venezuela'da gizli uyuşturucu pisti imha edildi

Trump-Maduro geriliminin, ABD'nin Karayipler'e savaş gemilerini göndermesiyle had safhaya ulaştığı Venezuela'da çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Venezuela merkezli Telesur'un haberine göre, Bolivarcı Ulusal Polis Teşkilatı'ndan (PNB) yapılan açıklamada, ülkenin Falcon eyaleti kırsalında gerçekleştirilen operasyonda uluslararası uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı uçakların kalkıp inmesini sağlayan bir pistin yıkıldığı duyuruldu.



Pistin yaklaşık 500 metre uzunluğunda olduğu vurgulanan açıklamada, bölgede uyuşturucu kartellerine yönelik operasyonların süreceği belirtildi.



KARAYİPLER'E ASKERİ YIĞINAK

Bu arada Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkesinin Karayip bölgesindeki askeri varlığını güçlendireceğini söyledi.



Lopez, uyuşturucu kartellerini hedef alan operasyonların Kolombiya sınırındaki Apure eyaletinde devam ettiğini hatırlattı ve "Kimse bizim yerimize bu işi yapmaya gelmeyecek. Kimse bu topraklara ayak basıp bizim yapmamız gereken işi yapmayacak." dedi.



ABD-VENEZUELA GERİLİMİ

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerikalı uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.



ABD yönetimi, Maduro'nun on yılı aşkın süredir uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu "Cartel de los Soles"in liderliğini yaptığı öne sürüyor.

