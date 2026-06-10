Venezuela'da maden savaşı. Ordu, silahlı gruplara karşı harekete geçti

Çevre örgütü SOS Orinoco, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, operasyonun Bolivar eyaletindeki Las Brisas ve Las Cristinas bölgelerinde yürütüldüğünü belirtti. Kuruluş, söz konusu alanların büyük maden rezervlerine sahip olduğunu ve geçmişte uluslararası hukuki anlaşmazlıklara konu olduğunu ifade etti.

ALTIN, ELMAS VE KRİTİK MİNERALLER

Venezuela , dünyanın en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerine sahip ülkesi olmasının yanı sıra altın , elmas, boksit, koltan ve nadir toprak elementleri bakımından da zengin kaynaklara sahip.

Madencilik faaliyetlerinin büyük bölümü ülkenin doğusundaki yaklaşık 112 bin kilometrekarelik Orinoco Madencilik Kuşağı'nda yoğunlaşıyor. Amazonas ve Bolivar eyaletlerinde de önemli maden sahaları bulunuyor.

SOS Orinoco, operasyon kapsamında helikopterlerin kullanıldığını ve Las Claritas bölgesinde silahlı çatışmalar yaşandığını öne sürdü. İnsan hakları örgütü Provea ise Venezuela Ombudsmanı'na çağrı yaparak operasyonun denetlenmesini ve olası hak ihlallerinin önlenmesini istedi.

MADENLER SİLAHLI GRUPLARIN ELİNDE

Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez yönetimi, yabancı yatırımcıların madencilik sektörüne girişini kolaylaştıracak yeni bir yasa üzerinde çalışıyor. Ancak Venezuela'nın başlıca maden bölgelerinin önemli bir bölümü, silahlı grupların kontrolünde bulunuyor.