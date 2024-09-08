Venezuela'da muhalefet lideri İspanya'ya sığındı

Venezuela'da muhalefetin başkan adayı Edmundo Gonzalez'in ülkeyi terk ederek İspanya'ya doğru yola çıktığı duyuruldu.

Venezuela'da muhalefet lideri İspanya'ya sığındı
Tartışmalı seçim sonrası iki adayın destekçileri de protesto gösterileri düzenledi.

Açıklamayı Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodrigez sosyal medya hesabından yaptı.

Son seçimlerde muhalefetin başkan adayı olan Edmundo Gonzalez'in İspanyol Konsolosluğu'ndan birkaç gün önce sığınma talep ettiğini ve buradan da 'ya doğru yola çıktığını kaydetti.

Açıklamada hakkında tutuklama kararı olan Gonzalez'in, siyasi barışın sağlanması adına ülkeden güvenli şekilde çıkmasına müsaade edildiği belirtildi. Venezuela'da Temmuz ayında yapılan başkanlık seçimi sonrası Nicolas Maduro yüzde 51,2 ile kazandığını ilan etmiş ancak muhalefet sonuçları kabul etmemiş, kendi sonuçlarını yayınlamıştı.

Bu sonuçlara göre açık ara seçimi kazandığını ileri süren Edmundo Gonzalez hakkında mahkeme tarafından, itaatsizliğe teşvik, belgelerde tahrifat ve kamu görevlerinin gasbedilmesi gibi çeşitli suçlardan tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Ülkede protestolara yol açan siyasi kriz sonrası sokaklar karışmış, hayatını kaybedenler olmuştu. Gonzalez'in tutuklama kararına Avrupa Birliği başta olmak üzere pek çok ülkeden tepki gelmişti.

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