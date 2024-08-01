Venezuela’da muhalefet lideri Machado hakkında tutuklama emri çıkarıldı

Venezuela’da geçtiğimiz pazar günü düzenlenen ve Nicolas Maduro'nun yeniden devlet başkanı seçilmesinin ardından muhalefet lideri Maria Corina Machado hakkında tutuklama emri çıkarıldı.



Maduro ve Venezuela Parlamento Başkanı Jorge Luis Rodriguez, Machado ve muhalefetin başkan adayı Edmundo Gonzalez'in tutuklanması çağrısında bulunmasının ardından Karakas Ceza Mahkemesi Başkanı Elsa Janeth Gomez Moreno, Machado hakkındaki tutuklama kararını imzaladı.



Rodrguez, Gonzalez’i Machado ile birlikte "faşist bir komplonun arkasında olmakla" ve "Venezuela'da bir iç savaş başlatmak istemekle" suçlayarak, muhalefeti defalarca Nazilerle kıyasladı.



Kosta Rika'dan Gonzalez ve Machado'ya siyasi sığınma teklifi

Kosta Rika, tutuklama emrinin ardından Gonzalez ve Machado'ya siyasi sığınma teklif etti. Kosta Rika Dışişleri Bakanı Arnoldo Andre Tinoco yaptığı açıklamada, "Hem Maria Corina Machado ve Edmundo Gonzalez'e hem de Venezuela'da siyasi zulüm gören herhangi bir kişiye Kosta Rika'da siyasi sığınma hakkı vermeye hazırız" dedi.