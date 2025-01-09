Venezuela'da muhalif siyasetçi Marquez gözaltına alındı

Ulusal basında çıkan habere göre, Halkçı Demokratik Cepheden (FDP) yapılan açıklamada, "Enrique Marquez, hiçbir gerekçe gösterilmeden keyfi olarak gözaltına alındı." ifadesi kullanıldı.



Marquez'in eşi Sonia Lugo de Marquez de X hesabından yaptığı paylaşımda, "kanunsuz grupların" eşi Enrique Marquez'i kaçırdığını ileri sürdü.



Sonia Lugo de Marquez, "Bu, Venezuela'da özgürlüğün tamamen yok edildiğine dair tehlikeli bir işarettir." ifadesini kullandı.



Venezuela'da savcılık, Marquez'in gözaltına alındığına dair henüz bir açıklama yapmadı.



Bu arada Marquez, 7 Ocak'ta sosyal medya hesabından, "Barış zorla ve yasa dışı şekilde dayatılamaz. Anayasa dışında atılan her adım bizi barıştan uzaklaştırır." paylaşımında bulunmuştu.