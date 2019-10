Tarihinin en ağır siyasi krizinin içinden geçen Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido öncülüğündeki muhalifler ülkenin kuzeybatısındaki Zulia eyaletinde uzun süredir yaşanan elektrik kesintilerini protesto etmek için başkent Caracas'ta sokağa çıktı.



Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya desteklerini vurgulamak isteyen iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) mensupları da her muhalif gösteride olduğu gibi alternatif yürüyüş yaptı.



MUHALİFLER ELEKTRİK ŞİRKETİNE YÜRÜDÜ, YOLDA HÜKÜMET DESTEKÇİLERİ İLE KARŞILAŞTI



Muhaliflerin kentin kuzeybatısındaki Millenium bölgesinden başlattığı yürüyüş Venezuela'nın devlet elektrik dağıtım şirketi Corpoelec'in kentteki merkezinde son buldu. Güvenlik güçleri protestocuların şirket merkezine girmesine izin vermedi.



Bölgenin yakınında toplanan Maduro destekçisi Venezuelalılar ise kentin batıdaki tarihi merkezine kadar yürüdü. Güzergah üstünde karşılaşan muhalifler ve hükümet destekçileri arasında küçük tartışmalar yaşandı.



Yoğun katılımların olmadığı her iki yürüyüşte de herhangi bir taşkınlık yaşanmadı.



Venezuela genelinde bu yıl içinde ilki 1 haftadan fazla süren birçok elektrik kesintisi yaşanmıştı.



Hükümet kesintileri saldırılara bağlarken, muhalefet elektrik altyapısının yetersizliği ve bakımsızlıktan ötürü hükümeti suçlamıştı.