Venezuela'da muhalif lider Gonzalez hakkında çıkarılan tutuklama kararına ABD'den tepki

Venezuela'da seçim sonrası siyasi kriz devam ediyor.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya sadık savcılığın talebi üzerine, 28 Temmuz'daki devlet başkanlığı seçiminde muhalefet koalisyonunun adayı olarak yarışan Edmundo Gonzalez hakkında dün tutuklama kararı çıkarılmıştı.



ABD, Gonzalez hakkında çıkan emri kınayarak karara ilişkin yazılı açıklamada bulundu.



"BAŞKANLIK SEÇİMİNİ ÇALMA GİRİŞİMİNİN DEVAMI"

ABD'nin, çıkarılan "haksız tutuklama emrini şiddetle kınadığı" belirtilen açıklamada, tutuklama kararının "keyfi ve siyasi saiklerle" alındığı öne sürüldü.



Öte yandan, muhalif adaya yönelik çıkarılan kararın Maduro'nun, "başkanlık seçimini çalma girişiminin devamı" olduğu ifade edildi.



Tutukluların "derhal ve koşulsuz serbest bırakılması" çağrısı yinelenirken, "Maduro ve destekçileri, Venezuela halkının meşru taleplerini sonsuza kadar bastıramaz ve zorla iktidarını sürdüremez" denildi.

MADURO 3. KEZ BAŞKANLIĞINI İLAN ETTİ

Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre, Nicolas Maduro, yüzde 51,20 oyla Venezuela'daki devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı. Muhalefet koalisyonu adayı Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado seçim sonuçlarını reddetmişti.



Mahkeme 28 Temmuz'daki seçimleri kazandığını ileri süren 75 yaşındaki eski diplomat Gonzalez'in, kamu görevlerinin “gasp edilmesi”, belgelerde tahrifat yapılması, itaatsizliğe teşvik ve sistem sabotajı gibi “ciddi suçlarla” tutuklanmasına karar vermişti.

Karara Avrupa Birliği ve Maduro'nun eski müttefiki Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva da tepki göstermişti.