Venezuela'da ölü sayısı 5 bin 119'a çıktı

24 Haziran'da art arda meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu Venezuela 'da, bilanço ağırlaşıyor.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, 50 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından depremlere ilişkin açıklamalarda bulunan Rodriguez, yaşamını yitirenlerin sayısının 5 bin 119'a yükseldiğini, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olduğunu ifade etti.

Rodriguez, çifte depremlerin ardından bölgede şu ana kadar 1350'den fazla artçı deprem meydana geldiğini belirterek, hasarlı binaların risk oluşturmaya devam ettiğini ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.