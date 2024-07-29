Venezuela'da seçim: Dünyadan şeffaflık çağrısı, Putin'den tebrik

Venezuela devlet başkanı Nicolas Maduro ve muhalif rakibi Edmundo Gonzalez, başkanlık seçimlerinde zafer kazandıklarını iddia etti.



Ulusal seçim otoritesi gece yarısından hemen sonra yaptığı açıklamada Maduro'nun oyların yüzde 51'ini alarak üçüncü dönemini kazandığını ve bu sonucun çeyrek asırlık sosyalist iktidarı uzatacağını duyurdu.

DÜNYA HÜKÜMETLERİNDEN ÇAĞRI



Washington ve diğer yabancı hükümetler iktidarın kazandığını gösteren resmi sonuçlara şüpheyle yaklaştıklarını duyurarak seçimlere ilişkin belgelerin paylaşılması çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington'un seçim otoritesi tarafından açıklanan sonuçların halkın oylarını yansıtmadığına dair ciddi endişeleri olduğunu söyledi.



Otoritenin bağımsız bir organ olması gerekiyor, ancak muhalefet seçim otoritesinin Maduro hükümetinin bir kolu gibi hareket ettiğini söylüyor.

"HOŞ KARŞILANAN MİSAFİR"



Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Maduro'ya gönderdiği mesajda, “Rusya-Venezuela ilişkileri stratejik bir ortaklık niteliği taşımaktadır. Devlet başkanlığı görevinizdeki faaliyetlerinizin bu ilişkilerin her yönde ilerlemesine katkıda bulunmaya devam edeceğinden eminim" ifadelerine yer verdi.

Putin, “Bu, dost halklarımızın çıkarlarını tam olarak karşılıyor ve daha adil ve demokratik bir dünya düzeni inşa etmekle uyumlu. İkili ve uluslararası gündemdeki güncel konularda yapıcı ortak çalışmalarımızı sürdürmeye hazır olduğumuzu teyit etmek isterim” diye konuştu.

Putin, Maduro'yu kazandığı zafer için tebrik ederken, “Rus topraklarında her zaman hoş karşılanan bir misafir olduğunuzu unutmayın” sözlerine yer verdi.

