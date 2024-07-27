Venezuela'da seçim: Eski 5 devlet başkanının ülkeye gelişine izin vermedi

Venezuela'da yarın yapılacak devlet başkanlığı seçimini takip etmek isteyen eski 5 devlet başkanının bulunduğu Panama uçağının Venezuela'ya gelmesine müsaade edilmedi.

Venezuela'da seçim: Eski 5 devlet başkanının ülkeye gelişine izin vermedi

, seçimleri takip etmek isteyen eski 5 devlet başkanının ülkeye gelişine izin vermedi


Ulusal basında çıkan habere göre, muhalefetin daveti üzerine eski 5 devlet başkanı seçimleri takip etmek için Venezuela'ya gelmek istedi.

Yetkililerin, eski devlet başkanlarının içinde olduğu Panama uçağının Venezuela'ya gelmesine izin vermemesi üzerine uçak hareket etmedi.

Panama Dışişleri Bakanı Javier Martínez-Acha, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uçağın kalkışına engel olunması nedeniyle Panama'daki Venezuela diplomatik misyonu temsilcisinin bakanlığa çağrıldığını söyledi.

Acha, daha sonra Panama televizyonuna yaptığı açıklamada ise eski devlet başkanlarının uçaktan indiğini ve Venezuela Ulaştırma Bakanı Ramon Celestino Velasquez'in, uçağın yeniden Venezuela'ya hareket etmesinde hiçbir engel bulunmadığını kendisiyle paylaştığını belirtti.

"DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE ANALİZ EDİLİYOR"

Panama Dışişleri Bakanlığı da duyurusunda, iki ülke arasındaki uçuşlarda herhangi bir sıkıntının yaşanmadığı ve olayın dikkatli bir şekilde analiz edildiği bilgisi paylaşıldı.

Uçakta bulunan kişilerin eski Panama Devlet Başkanı Mireya Moscoso, eski İspanya Başbakanları Jose Maria Aznar ve Mariano Rajoy, eski Meksika Devlet Başkanlarından Felipe Calderon ve Vicente Fox olduğu haberlere yansıdı.

Venezuela basınında çıkan haberde ise Ulusal Seçim Konseyi'nin (CNE) haftalar önce seçimde gözlemci olarak yer alacak yetkililere davetiyeyi gönderdiği ve muhalefet tarafından davet edilen eski devlet başkanlarının ise listede bulunmadığı bildirildi.

Venezuela halkı, 28 Temmuz'da yeni devlet başkanını seçmek için sandık başına gidecek.

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