Venezuela'da seçim krizi: Maduro, itiraz tutanaklarının mahkemeye sunulmasını istedi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) açıkladığı seçim sonuçlarına itiraz etmek isteyen tüm adaylara ellerindeki tutanakları CNE ve Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesine (TSJ) teslim etmeleri çağrısında bulundu.



Başkanlık seçimlerinde yarışan 10 adayın da çağrılması üzerine Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores de başkent Karakas'taki Yüksek Mahkeme binasına gelmesinin ardından Miraflores Sarayı'na gelerek basın toplantısı düzenledi.

Maduro, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Seçim sonuçlarının hileli olduğu iddiasıyla düzenlenen protestolarda hastanelerin, üniversitelerin ve kamu araçlarının hedef alındığını söyledi.

"SİBER SALDIRILARIN ARKASINDA ELON MUSK VAR"

Maduro bugünkü açıklamasında olaylarda iki askerin hayatını kaybettiğini, 120 güvenlik görevlisinin yaralandığını dile getirerek, buna sebebiyet verenleri "teker teker yakalayacaklarını" duyurdu.



Ulusal Seçim Konseyi'ne yönelik siber saldırının arkasındaki gücün Amerikalı milyarder Elon Musk olduğunu savunan Maduro, güvenlik sistemlerini güçlendireceklerini belirtti.



Basın mensuplarına eylemcilerin yol açtığı şiddet olaylarını ekranlardan gösteren Maduro, "Bu vandallık, barışçıl gösterilerle izah edilemez. 20'den fazla ilkokul, 34 lise, üniversiteler, hastaneler, süpermarketler, 30 ambulans ve 200'e yakın polis aracına saldırı yapıldı. Komutan Hugo Chavez'in heykellerine zarar verildi, bunu yapanların çoğu oy kullanmadı bile. Teksas'tan gelip ortalığı karıştırdılar. Aralarında uyuşturucu bağımlıları var" diye konuştu.



Maduro, Ulusal Seçim Konseyi'nin açıkladığı seçim sonuçlarına herkesin saygı göstermesini istedi ve anayasanın herkes için bağlayıcı olduğunu vurguladı.

"ABD İKİYÜZLÜ DAVRANIYOR"



ABD'nin 28 Temmuz devlet başkanı seçimine ilişkin suçlamalarını hatırlatan Maduro, "Donald Trump, 2020 başkanlık seçimine yönelik çok sayıda itirazda bulundu, hile iddialarını gündeme getirdi, peki ne oldu? Oylar yeniden mi sayıldı, tutanaklar mı talep edildi? Burada ikiyüzlü tavır sergileniyor" ifadelerini kullandı.



Ülkede barışı, huzuru ve güvenliği sağlamakta kararlı olduklarını vurgulayan Maduro, "Venezuela'daki tüm ekonomik, ticari ve ulaşım faaliyetlerini yüzde 90 yeniden aktifleştirdik. Kimse Venezuela'nın iç işlerine karışmasın, bizler anayasa ve Tanrı'nın lütfuyla huzur içinde yürüyeceğiz" diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken dün yaptığı açıklamada, muhalefet lideri Edmundo Gonzalez'i seçimin galibi olarak tanıdıklarını söylemişti.