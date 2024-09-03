Venezuela'da seçim krizi: Muhalefet adayı Gonzalez hakkında tutuklama kararı

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da seçim sonrası siyasi kriz devam ediyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve muhalif aday Edmundo Gonzalez son başkanlık seçiminde karşı karşıya gelmiş, iki aday da galibiyetini ilan etmişti.

Bir yargıç, ülkedeki son başkanlık seçimlerinde muhalefetin adayı olan Edmundo Gonzalez hakkında tutuklama emri çıkardı.

Karar, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya sadık olan savcılığın talebi üzerine alındı.

ZAFER İDDİASI KANITLANAMADI

Maduro, temmuz ayında yapılan seçimlerin galibi olarak ülkenin hükümete sadık isimlerden oluşan seçim konseyi tarafından ilan edildi.

Ancak hükümet henüz zafer iddiasını destekleyecek herhangi bir kanıt yayınlamazken, muhalefet anket verilerine dayanarak seçimi Gonzalez'in kazandığı konusunda ısrarını sürdürüyor.

"KİMSE YASA VE KURUMLARIN ÜSTÜNDE DEĞİL"

Venezuela savcılığından dilekçe gelir gelmez terörle ilgili suçlara bakan Yargıç Edward Briceno, talebi kabul ederek Gonzalez hakkında tutuklama emri çıkardı.

AFP haber ajansının aktardığına göre Başkan Maduro, dün haftalık televizyon programında, “Bu ülkede hiç kimse yasaların ve kurumların üstünde değildir” dedi.

"KAMU GÖREVLERİ 'GASP' EDİLİYOR"

Gonzalez ülkedeki son başkanlık seçimlerinde Maduro'ya karşı yarışan adaydı.

Oylamadan bu yana, muhalefet ittifakı, seçimi yüzde 30'un üzerinde büyük bir farkla kazandığını savunduğu oylama verilerini internette yayınladı.Tutuklama emrinin çıkarılmasına yol açan da bu veriler oldu.

Savcıya göre Gonzalez, kamu görevlerinin “gasp edilmesi”, belgelerde tahrifat yapılması, itaatsizliğe teşvik ve sistem sabotajı gibi “ciddi suçlarla” itham ediliyor.

AVRUPA BİRLİĞİ KANIT İSTİYOR



Seçimlerden kısa bir süre sonra saklanmaya başlayan eski muhalefet adayı, herhangi bir suç işlediğini reddetti.

Avrupa Birliği, ayrıntılı oylama sonuçlarını görmeden Maduro'nun temmuz ayında yeniden seçimleri kazandığını kabul etmeyeceğini açıkladı.

Maduro'nun eski müttefiki Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva da Venezuela hükümetine "tam şeffaflık" çağrısında bulunanlar arasında yer aldı.

ABD, Maduro'nun yenilgisine dair “ezici” kanıtlar olduğunu söyleyerek Gonzalez'in oyların çoğunu kazandığını kabul etti.

Ancak hükümetin kontrolündeki Ulusal Seçim Konseyi'nin Maduro'yu kazanan ilan etmesi Venezuela genelinde büyük protestolara yol açtı.

MADURO "KORKU İKLİMİ" YARATTI

Başkan Maduro hükümeti, seçimlerden bu yana 2 bin 400'den fazla kişiyi gözaltına alarak Birleşmiş Milletler'in deyimiyle “korku iklimi” yarattı.

Şimdi, Gonzalez'in de halkı kargaşaya teşvik ve komplo suçlamalarıyla gözaltına alınma ihtimali aniden çok daha olası hale geldi.

Daha önce ABD Adalet Bakanlığı, ABD'nin Venezuela'ya yönelik yaptırımlarını ihlal ederek elde edildiğini söyleyerek Maduro tarafından kullanılan bir uçağa el koymuştu.

Buna karşılık, Maduro hükümeti Washington'u “korsanlıkla” ve dünya çapında “iradesini yasadışı olarak dayatmakla” suçladı.



