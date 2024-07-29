Venezuela'da seçim: Maduro zaferini ilan etti, muhalefet itiraz edecek

Tartışmalı ve yer yer şiddetin yaşandığı bir seçimden sonra hem Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hem de muhalif rakibi Edmundo Gonzalez devlet başkanlığı seçimini kendilerinin kazandığını iddia etti.  Muhalefet, Gonzalez'in oyların yüzde 70'ini kazandığını ve ülkenin yeni seçilmiş başkanı olduğunu ileri sürdü. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “açıklanan sonucun Venezuela halkının iradesini yansıtmadığına dair ciddi endişeleri” olduğunu belirtti.

Venezuela'da seçim: Maduro zaferini ilan etti, muhalefet itiraz edecek
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Ulusal Seçim Konseyi (CNE) Başkanı Elvis Amoroso, devlet başkanı seçimini mevcut Devlet Başkanı Nicolas 'nun kazandığını bildirdi.

Amoroso, yaptığı açıklamada, sandıkların yüzde 80'inin açıldığını belirterek, 'nun yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3'üncü kez kazanmayı garantilediği açıklandı.

MUHALEFETTEN SEÇMENLERE ÇAĞRI

Ulusal Seçim Konseyi'nin açıkladığı verilere göre Muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez ise yüzde 44,20 ile ikinci sırada yer aldı.

Muhalefet lideri Maria Corina Machado, Gonzalez'in oyların yüzde 70'ini kazandığını ve çok sayıda bağımsız çıkış anketinin ve hızlı sayımların kesin olarak zaferini gösterdiğini söyledi.

"VENEZUELA'NIN YENİ BİR BAŞKANI VAR"

Machado, Gonzalez ile birlikte yaptığı ortak açıklamada, “Venezuela'nın yeni bir seçilmiş başkanı var ve o da Edmundo Gonzalez. Biz kazandık ve bunu tüm biliyor" diye konuştu.

Muhalefet daha önce “kutlamak için nedenleri” olduğunu söylemiş ve destekçilerinden oy sayımlarını izlemeye devam etmelerini istemişti.

Pazar gecesi yapılan açıklamada, genel ulusal sayıma tanıklık etmesi gereken üst düzey muhalefet yetkilisine izin verilmediği ve muhalefet gözlemcilerinin gözlem yapmasına izin verilmeyen birkaç seçim merkezi olduğu öne sürüldü.

Venezuela'da seçim: Maduro zaferini ilan etti, muhalefet itiraz edecek - 1 Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE), devlet başkanı seçimini mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kazandığını bildirdi. Sonuçların açıklanmasının ardından Maduro, başkent Caracas'ta Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'in önünde destekçilerileriyle bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin “açıklanan sonucun  halkının iradesini ya da oylarını yansıtmadığına dair ciddi endişeleri” olduğunu söyledi.

Blinken, seçim yetkililerine oyların ayrıntılı bir tablosunu yayınlamaları çağrısında bulundu.

CNE Başkanı Amoroso, adaylara ilişkin sonuçların detaylarının gelecek saatlerde CNE web sitesinde tablolar halinde yayımlanacağını bildirdi.

Sandığa katılım oranının ise yüzde 59 olduğu belirtildi.

Seçimden zaferle çıkan aday, 10 Ocak 2025'te ülkenin yeni devlet başkanı olarak yemin edecek.

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