Venezuela'da seçim: Maduro zaferini ilan etti, muhalefet itiraz edecek

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE) Başkanı Elvis Amoroso, devlet başkanı seçimini mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kazandığını bildirdi.

Amoroso, yaptığı açıklamada, sandıkların yüzde 80'inin açıldığını belirterek, Maduro'nun yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3'üncü kez kazanmayı garantilediği açıklandı.



MUHALEFETTEN SEÇMENLERE ÇAĞRI

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi'nin açıkladığı verilere göre Muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez ise yüzde 44,20 ile ikinci sırada yer aldı.

Muhalefet lideri Maria Corina Machado, Gonzalez'in oyların yüzde 70'ini kazandığını ve çok sayıda bağımsız çıkış anketinin ve hızlı sayımların kesin olarak zaferini gösterdiğini söyledi.

"VENEZUELA'NIN YENİ BİR BAŞKANI VAR"

Machado, Gonzalez ile birlikte yaptığı ortak açıklamada, “Venezuela'nın yeni bir seçilmiş başkanı var ve o da Edmundo Gonzalez. Biz kazandık ve bunu tüm dünya biliyor" diye konuştu.



Muhalefet daha önce “kutlamak için nedenleri” olduğunu söylemiş ve destekçilerinden oy sayımlarını izlemeye devam etmelerini istemişti.

Pazar gecesi yapılan açıklamada, genel ulusal sayıma tanıklık etmesi gereken üst düzey muhalefet yetkilisine izin verilmediği ve muhalefet gözlemcilerinin gözlem yapmasına izin verilmeyen birkaç seçim merkezi olduğu öne sürüldü.