Venezuela’da seçimin galibi Maduro’nun partisi

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da 25 Mayıs Pazar günü düzenlenen parlamento ve bölgesel seçimleri Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki hükümet koalisyonu Büyük Vatansever Kutup (Gran Polo Patriotico - GPP) kazandı.



Ulusal Seçim Konseyi (CNE) tarafından açıklanan ilk verilere göre Büyük Vatansever Kutup, oyların yüzde 82,68'ini elde etti. Buna göre, Ulusal Meclis’teki (AN) sandalyelerin çoğunluğunu kazanan GPP, aynı zamanda 24 eyalet valiliğinden 23'ünde başarılı oldu.



SEÇİME KATILIM ORANI, YÜZDE 42,6’DA KALDI



Sandığa katılım oranının yüzde 42,6 olduğu seçimlerde Ana Muhalefet Koalisyonu olan Demokratik İttifak, oyların yüzde 6,25'ini alırken Alianza UNTC yüzde 5,18 ve Alianza Fuerza Vecinal ise yüzde 2,57 ile sıralandı.



CNE Başkanı Elvis Amoroso, başkent Karakas'ta düzenlenen basın toplantısında iktidar ittifakının seçimde kullanılan 5 milyon 507 bin 324 oydan 4 milyon 553 bin 484'ünü aldığını bildirdi.



Seçim sürecinin "son derece" şeffaf şekilde tamamlandığını dile getiren Amoroso, "Dünyanın en iyi seçim sisteminin bulunduğu ülkede CNE'yi destekleyen uluslararası gözlemcilere teşekkür ediyoruz. Venezuela, dünyaya bir örnektir ve CNE'nin gücünü bir kez daha gösterdik" ifadelerini kullandı.



MUHALEFET BOYKOT ÇAĞRISI YAPMIŞTI



Yerel basına göre, Büyük Vatansever Kutup, hem Ulusal Meclis’te hem de valilik seçiminde "büyük" zafer kazanırken muhalefet partileri ise seçimden umduğunu bulamadı.



Muhalif lider Maria Corina Machado, seçimlerin şeffaf olmayacağı gerekçesiyle destekçilerine boykot çağrısı yapmıştı.



İHTİLAFLI BÖLGEDE DE SEÇİM YAPILDI



Ülkede 21 milyonu aşkın kayıtlı seçmen, 2026-2031 döneminde görev yapacak 24 eyalet valisi, Ulusal Meclis’in (AN) 285 milletvekili ile 260 bölgesel meclis üyesini belirlemek üzere dün oy kullandı.



Bu seçimlerde Venezuela tarihinde ilk kez komşu ülke Guyana ile ihtilaflı olan, doğal kaynaklar açısından zengin Esequibo bölgesinde de bir vali, Ulusal Meclis’e sekiz milletvekili ve yedi bölgesel yasama konseyi üyesi seçildi.

