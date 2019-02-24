Venezuela ordusunda kopmalar devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde 4 askerden sonra Venezuela ile Kolombiya’yı birbirine bağlayan Tienditas Köprüsü'nde görevli Binbaşı Hugo Parra Martinez de, Kolombiya’ya sığındı. Brezilya’dan gelen insani yardım, sınır kapısının Nicolas Maduro’nun emriyle kapatılmasına rağmen, Venezuela’ya girdi. ABD’ye bağlı Porto Riko’dan deniz yoluyla gelen insani yardımın da engellenmesi için 6 savaş gemisi görevlendirildi.



Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduyo’ya tepkiler artarken, ordudan kopmalar devam ediyor. Venezuela Ulusal Muhafızları’na bağlı Fernando Rodriguez del Toro Birliğinin komutanı Binbaşı Hugo Parra Martinez, Tienditas Köprüsü'ndeki görev yerini terk ederek, Kolombiya’ya sığındı. Parra yaptığı ilk açıklamada, “Başkanımız olarak Juan Guaido'yu tanıyorum ve yürüyüşünün arkasında olmaya ve Venezuela halkıyla mücadele edeceğime söz veriyorum” dedi.

BAŞKENT'TE ASKERİ ÜSSÜN ÖNÜNDE TOPLANILDI



Başkent Karakas’ta ise Maduro karşıtları Francisco de Miranda Hava Üssü önünde ve çevresinde toplanmaya başladı. Protestocular, ordunun insani yardımların ülkeye sokulmasına izin vermesi için gösteriler düzenliyor.



BREZİLYA’DAN İLK İNSANİ YARDIM GELDİ



Brezilya’dan gelen insani yardım, sınır kapıları Nicolas Maduro’nun emriyle kapatılmasına rağmen Venezuela’ya girdi. Venezuela’nın Brezilya Büyükelçisi Maria Teresa Belandria yaptığı açıklamada, insani yardım taşıyan ilk kamyonun ülkeye girdiğini duyurdu. Belandria, “Brezilya’nın Pacaraima sınırından insani yardımlı kamyonu sınırı geçti. Şu anda Venezuela tarafında olduğunu söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

VENEZUELA ORDUSU BREZİLYA SINIRINDA ATEŞ AÇTI: 4 ÖLÜ, 200'DEN FAZLA YARALI

Kolombiya'nın Venezuela sınırında ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) gönderdiği "insani yardımların" Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'ya teslim edilmesi ve ülkeye sokulmaya çalışılması sırasında güvenlik güçleri ve muhalifler arasında çatışma çıktı.



Kolombiya ile Venezuela'yı bağlayan uluslararası Simon Bolivar Köprüsü'nde güvenlik güçleri, molotof kokteyli ve taş atan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.



Kolombiya-Venezuela sınırındaki diğer bir köprü Francisco de Paula Santander'de ise yardım kamyonlarının yanması tartışmalara neden oldu. Hükümete yakın kaynaklar, kamyonların muhalifler tarafından provokatif amaçla yakıldığını, muhalif kaynaklar ise kamyonların Bolivarcı Ulusal Muhafızlar (GNB) tarafından ateşe verildiğini ileri sürdü.



Muhaliflere yakın Venezuelalı STK Foro Penal, sınır noktalarındaki çatışmalarda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 200'den fazla kişinin yaralandığını ve 51 kişinin de gözaltına alındığını iddia etti. Venezuela hükümeti tarafından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.



İlk şiddetli çatışmaların başladığı Brezilya sınırı, şu ana kadar Venezuela'ya giren tek insani yardım noktası oldu. Sabah saatlerinde Venezuela'ya Brezilya sınırından miktarı belirlenemeyen ilaç dolu insani yardımın girdiği belirtildi.



Öte yandan sabah saatlerinde Venezuela'ya Porto Riko'dan gelmesi beklenen 200 tonluk "insani yardım" taşıyan geminin, uluslararası sularda Venezuela donanmasından çekinerek ilerleyişini durdurduğu iddia edildi.



"VENEZUELA SİLAHLI KUVVETLERİNDEN EN AZ 60 KİŞİ KAÇTI"

Kolombiya kaynakları şu ana kadar çeşitli rütbelerden Venezuela güvenlik güçlerine mensup 60'dan fazla askerin kaçarak Kolombiya'ya sığındığını ileri sürdü.



Venezuela'dan kaçanlar arasında Venezuela ordusu, ulusal polis ve özel kuvvetler görevlilerinin olduğu belirtildi.



PORTO RİKO’DAN YOLA ÇIKAN GEMİYE TEHDİT



Öte yandan, ABD’ye bağlı Porto Riko’dan yola çıkan 200 ton insani yardımın birkaç saat içinde Venezuela kara sularına gireceği bildirildi. Yerel basın ise, aralarında F-22 sınıfı fırkateynin yer aldığı Venezuela Donanmasına ait altı geminin Porto Riko'dan gelen insani yardım gemisini durdurmak için denize açıldığını duyurdu.



KOLOMBİYA DEVLET BAŞKANI, MADURO’YU TEHDİT ETTİ



Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, insani yardımların toplandığı Cucuta'da, Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez, Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera ve kendisini Venezuela’nın “Geçici Devlet Başkanı” ilan eden Juan Guaido ile bir araya geldi. Yapılan ortak basın açıklamasında Duque, “İnsani yardım, Venezuela’nın Geçici Devlet Başkanı Juan Guaido’ya yeni teslim edildi. Ülkeye barışçıl bir şekilde girmesine izin verilmesini talep ediyoruz. Şiddet olaylarından Maduro sorumlu tutulacaktır” diye konuştu.



VENEZUELA KOLOMBİYA İLE İLİŞKİLERİ KESTİ



Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiya ile diplomatik ve siyasi ilişkileri kestiklerini açıklayarak ülkesinin bağımsızlığını gerekirse canı pahasına savunacağını söyledi.



Maduro, başkent Caracas'ta düzenlenen gösteride destekçilerine seslendi. Sosyalist partisinin rengi olan kırmızı gömlekler giymiş binlerce kişinin karşısına dans ederek ve Venezuela bayrağı sallayarak çıkan Maduro, uzun süre alkışlandı.



Kendisine yönelik girişimlere dikkati çeken Maduro, "asla teslim olmayacağını" ve "ülkesinin bağımsızlığını gerekirse canı pahasına savunacağını" söyledi. Hiçbir şeyden korkmadığını kaydeden Maduro, kendini geçici başkan ilan Juan Guaido'yu ise "Venezuela'yı sömürgeleştirmek isteyen ABD'nin kuklası" olarak tanımladı.



Muhalefete verdiği destekle bilinen komşu Kolombiya'yı da eleştiren Maduro, bu ülkeyle diplomatik ve siyasi ilişkileri kestiklerini açıkladı.



"Faşist Kolombiya hükümetinin saldırganlıklarına daha fazla tahammül edemem, bu yüzden Kolombiya ile her türlü ilişkinin kesilmesi kararını aldım." diyen Maduro, bu ülkenin diplomatlarına Venezuela'yı terk etmeleri için 24 saat verdi.



GUAİDO’YA MEYDAN OKUDU



Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, kendisini “Geçici Devlet Başkanı” ilan eden Juan Guaido'ya meydan okudu. Karakas’ta destekçilerinin önünde düzenlediği etkinlikte konuşan Maduro, Guaido’ya seslenerek, “Seçim çağrısı yapmak için meydan okuyorum, bay kendini beğenmiş” dedi.



Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, kendisini “Geçici Devlet Başkanı” ilan eden Juan Guaido’ya seçim çağrısı yaptı. Maduro “Kendini beğenmiş” ve “Emperyalizmin kuklası” olarak nitelendirdiği Guiado’yu karşısına çıkmaya davet etti. Takipçilerinin sevgi ve sadakatinden beslediğini söyleyen Maduro, “Her zamankinden daha güçlüyüm, hiç bu kadar güçlü olmamıştım” dedi.



“İNSANİ YARDIMLAR ÇÜRÜK VE KANSEROJEN”



Maduro “çürük” ve “kanserojen” olarak nitelendirdiği insani yardımın ülkeye girmesine yardım etmeye çalışan göstericilerle, silahlı kuvvetler arasında yaşanan çatışmalara değinerek, “Barış için savaşıyoruz. Yoksa şiddetin geri dönmesini mi istiyorsunuz?” diye sordu.



KOLOMBİYA’YA KAÇAN ASKERLERE MESAJ GÖNDERDİ



Görev yerlerini bırakarak Kolombiya’ya sığınan Ulusal Muhafız üyelerini hedef alan Maduro, “Hainlik zamanı değil, ülkeye sadakat zamanı. Venezuela’nın yüce ideallerinin yanında olma zamanı” ifadelerini kullandı.



Venezuela Devlet Başkanı Maduro, konuşmasının sonunda destekçilerine, “Maduro’ya bir şey olduğunu duyarsanız, proleter ve sosyalist bir devrim yapmak için sokaklara çıkın” çağrısında bulundu.

Kolombiya’da konvoylar geri dönmeye başladı.

KOLOMBİYA, MADURO'NUN DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ KESME KARARINI TANIMADI



Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo Almagro, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Kolombiya ile diplomatik ilişkileri kesme kararını tanımadıklarını bildirdi.



Almagro, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Maduro hükümetini tanımadıklarını ve bu nedenle de verdiği kararın "yok" hükmünde olduğunu ifade etti.



Bakan Almagro, "Maduro hükümetinin aldığı diplomatik ilişkileri kesme kararını tanımıyoruz." dedi.



Maduro, dün basına verdiği demeçte, Kolombiya ile diplomatik ilişkileri kestiklerini, ayrıca Kolombiya Büyükelçisi'ne Venezuela’yı terk etmesi için 24 saat verdiklerini açıklamıştı.

